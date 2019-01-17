В Гомеле завершается реконструкция малого зала кинотеатра Калинина. С золотыми ручками и хрустальными люстрами — фото

Реконструкция малого зала кинотеатра имени Калинина завершается в областном центре. Планируется, что первых посетителей зрительный зал примет уже в конце января, а начнётся работа с премьерного показа российской киноленты. Об этом сообщил директор КУП «Кинотавр» Николай Старостенко.

По его словам, современный кинозал сможет принять до 170 зрителей. Здесь почти завершили установку последней модели австрийского проектора, современного звукового оборудования и серебряного бельгийского экрана, который передаёт самую качественную картинку.

Как отметил Николай Старостенко, золотые венецианские дверные ручки и хрустальные люстры из Москвы передают историческую атмосферу в стиле ампир:





— Реконструкция малого зала заняла семь месяцев, причём и проект, и ремонтные работы выполнены за счёт предприятия. В холле кинозала мы воссоздали «королевский» пол, сохранили оригинальные входные и выходные группы. Также для посетителей предусмотрен бар, где будут продаваться напитки и лёгкие закуски. А на балконе холла отведено место для артистов, которые будут встречать посетителей живой музыкой.





К слову, в холле уже установлены диваны и кресла для отдыха, в интерьере преобладают тёмно-вишнёвые, приглушённо фиолетовые и золотистые тона. В самом кинозале предусмотрена VIP—зона повышенной комфортности с уютными столиками, диванчиками, лампами. Зрителям придётся по вкусу и наличие пледов.





Напомним, здание кинотеатра имени Калинина является сохранившейся частью комплекса гостиницы «Савой», проект которой был разработан белорусским архитектором Станиславом Шабуневским в 1910 году. Первых посетителей гостиница приняла 1 декабря 1911 года, там же был открыт «Театр художеств» с концертным залом, театром и кинематографом с трёхъярусным залом на 800 посадочных мест.



