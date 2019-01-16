В женской исправительной колонии в Гомеле открыли общежитие для мам с детьми

В исправительной колонии № 4, где отбывают наказание порядка полутора тысяч женщин, сегодня открылся новый корпус. Уникальность объекта — в его предназначении. Теперь заключенные, имеющие маленьких детей, будут жить вместе с ними в условиях, приближенных к домашним.

Детей в возрасте от одного до трех лет имеют более двух десятков осужденных женщин. До этого дня малыши проживали в находящемся на территории колонии Доме ребенка. А с мамами могли видеться лишь в отведенное время.





Теперь для них обеспечен полный комфорт. У каждой «пары» будет отдельная спальня с мебелью, включая детскую кроватку и пеленальный столик. На этаже имеется пост медсестры, игровая комната, помещение для приема пищи, санузел, комнаты личной гигиены.





Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич отметил роль новшества в работе по ресоциализации осужденных женщин:

— По сути, это элемент того предназначения, на которое и должна ориентироваться система исполнения наказаний. Мы будем помогать там, где это нужно, вытаскивать оступившихся на светлую сторону жизни. А что касается детей, сделаем все, чтобы они вырастали достойными гражданами независимо от обстоятельств и условий, в которых оказались. Для того, чтобы создать им комфортные условия, вообще ничего не жалко — ни сил, ни денег, ни труда. К счастью, сегодня у нас есть возможность направлять средства на подобные объекты.





На втором этаже нового корпуса поселятся несовершеннолетние заключенные. В одном крыле они будут жить, в другом — учиться и получать среднее образование. Глава МВД, посетив один из уроков, интересовался успеваемостью девушек. А также озвучил необычное предложение. Та из них, которой удастся окончить школу с золотой медалью, сможет рассчитывать и на условно-досрочное освобождение.



