Гомельскому майонезу быть! «У нас все не так, как пишут в СМИ, мы не закрываемся!» Представители жирового комбината прокомментировали слухи о закрытии

В 1932 году в ОАО «Гомельский жировой комбинат» была выпущена первая тонна маргарина. Большинство внедренных технологий и оборудования было изобретено самими работниками Гомельского жирового комбината, за что предприятие получило орден Трудового Красного Знамени в 1966 году. А изобретения Алексея Плеханова по автоматическому розливу майонеза и внедрение автомата для рецептурного дозирования и упаковки мыла пыталась купить делегация японских инженеров!

Каждое новое достижение комбината — это неотъемлемая часть нашей жизни, жизни наших пап и мам, дедушек и прадедушек. На протяжении более 80 лет ОАО «Гомельский жировой комбинат» старается выпускать востребованную продукцию, расширять ассортимент и делать все качественно и с пользой для потребителя.

Однако в последние пару месяцев ходят слухи, что такое крупное предприятие якобы становится банкротом. Неужели с полок магазина пропадет любимый майонез и мыло, а сотрудники комбината лишатся своих рабочих мест? Мы поговорили с представителями Гомельского жирового комбината и задали самые острые и важные вопросы.

Завод не обанкротился, а всего лишь находится в стадии санации (санация — система разного рода мероприятий, которая позволяет избежать банкротства. прим.ред.). На данный момент на Гомельском жировом комбинате работает антикризисный управляющий Дмитрий Иванович Борейко, который был назначен экономическим судом. У него уже есть опыт проведения санации: он возродил к жизни «Калинковичский мебельный комбинат» в 2008 году, сейчас это предприятие стабильно работает.





О санации, предпосылках возникновения кризиса и путях решений масштабных проблем с нами беседует заместитель директора по идеологической, кадровой работе и быту Симонович Ольга Сергеевна, начальник управления экономической безопасности Циркунов Антон Сергеевич и начальник отдел маркетинга Листаревич Дмитрий Вячеславович.

— Как вы прокомментируете слухи о банкротстве вашего предприятия? На чем они основываются?

Антон Сергеевич Циркунов: «Все началось с того, что примерно полгода назад по закону мы были обязаны кредиторам разослать копии заявлений о своем экономическом положении. В СМИ просочились эти сведения, после чего пошли публикации о том, что предприятие признано банкротом. Это в корне неверная информация. Банкротство любого предприятия признает только экономический суд посредством вынесения определения, в котором указывается, что та или иная организация является экономически несостоятельной, в следствие чего, может приниматься решение о ликвидации самого предприятия.





У нас совершенно другая ситуация!

Вопрос изначально шел о восстановлении платежеспособности и об уходе в процедуру санации. У нас был защитный период, который мы успешно прошли, сейчас же мы в процессе конкурсного производства. На данный момент комбинат находится в процессе завершения подготовки дела к судебному разбирательству, также мы составляем план санации для кредиторов, который включает в себя поэтапное восстановление платежеспособности предприятия. После утверждения плана судом будет принято решение о процедуре санации (оздоровления)»





На сегодня я могу с уверенностью сказать, что это будет именно санация, а не ликвидационная деятельность, потому что у нас есть резервы и выходы на восстановление платежеспособности. Отличие ликвидации от санации в том, что в первом случае предприятие действительно закрывают, а имущество распродается — так удовлетворяются требования кредиторов. А санация — это погашение всех долгов кредиторов, но при этом восстанавливается платежеспособность предприятия, происходит загрузка мощностей, организация выходит на безубыточное функционирование и т.д. Когда предприятие восстанавливает свою платежеспособность, процедура санации прекращается»

Дмитрий Вячеславович Листаревич: «Чтобы мы могли пройти эту процедуру оздоровления, государство идет нам на встречу путем временной приостановки долгов. В этот момент все оборотные средства мы используем для восстановления работы предприятия»

Антон Сергеевич Циркунов: «Стоит упомянуть, что 10% с выручки забирал отдел принудительного исполнения, это вымывало все оборотные средства! Мы не могли ни закупить сырье, ни получить необходимые материалы для воспроизводства продукции. Сейчас оборотные средства высвобождаются, аресты со счетов и имущества сняты и у нас есть возможность вновь работать в полную силу, реализовывая планы»

— Почему возникла эта проблема или так называемый кризис? Какие были для этого предпосылки?





Дмитрий Вячеславович Листаревич: «Очень большая закредитованность предприятия. У нас было очень много кредитных долгов и процентов по ним. Эти проценты поглощали всю прибыль, которую мы получали. Поэтому нам было жизненно необходимо наши долги на время отодвинуть в сторону, чтобы потом с ним рассчитаться»

— Почему тогда многие жители города воспринимают Гомельский жировой комбинат банкротами и думают, что предприятие закрывается?

Дмитрий Вячеславович Листаревич: «Название этой процедуры „Закон о банкротстве“, поэтому само слово „банкротство“ многих пугает. Простые люди не понимают разницы между экономическими терминами. К тому же, не совсем правильная подача информации от СМИ. И благодаря этому интервью мы хотим рассказать жителям Гомеля, как на самом деле обстоят дела на предприятии и что мы не собираемся закрываться. Разного рода слухи наносят вред не только нашему имиджу и репутации, но и пугает наших поставщиков, которые боятся с нами работать. Хотя на это сейчас нет никаких оснований»





Дмитрий Вячеславович Листаревич: «Сейчас мы работаем более стабильно и платим по всем долгам. Только старые задолженности, образованные много лет назад и давящие на нас процентами, мы пока приостановили»

— Внутри предприятия возникли проблемы в связи с санацией? Уменьшение рабочих мест, сокращение зарплаты?





Ольга Сергеевна Симонович: «Ничего такого не произошло. Конкретно работников процедура санации не коснулась. Заработная плата осталась на уровне, в течение 2018 года средняя зарплата составила 597 руб., а в декабре 621 руб. Это подтвердила и председатель экономического суда, которая сказала, что при санации уровень оплаты труда сотрудников не меняется и штат остается прежним»

Антон Сергеевич Циркунов: «При этом многие люди отмечают, что на некоторых предприятиях, находящихся вне санации, средняя заработная плата меньше, чем у нас. При этом мы выплачиваем вовремя и зарплату, и налоги»





— Значит, опасаться нечего. Это радует! Расскажите о своих ближайших планах? Чем будете радовать гомельчан?

Дмитрий Вячеславович Листаревич: «В ближайшее время мы планируем выйти на бесперебойную работу, появится возможность закупать сырье вовремя и в необходимом количестве. Это благоприятно скажется на всех бизнес процессах. Продукция будет бесперебойно поставляться, в магазины не только нашего города, но и всей страны.

Наша продукция пользуется огромным спросом, что подтверждается мнением не только наших покупателей. Буквально совсем недавно к нам приезжала съемочная группа российского телеканала „Москва 24“ с целью снять сюжет о том, как делается майонез. Они обратились именно к нам, потому что наше предприятие знают в России, знают, что здесь до сих пор майонез делается по традиционным рецептам, хотя у них был огромный выбор к кому поехать. Съемочная группа была очень довольна нашим предприятием, уровнем работы, чистотой в цехах и, конечно же, качеством продукции».

Гомельский майонез по опросам наших покупателей стоит на первом месте, мы рады, что нашу продукции покупатели ценят и любят. Например, самый популярный наш майонез 67%, рецептура и технологии приготовления которого уникальны для Беларуси! Мы не добавляем туда искусственных загустителей, все натурально!

Сейчас завод также выпускает оливковый, сметанный и лимонный майонезы. Мы стараемся радовать своих покупателей и удовлетворять все запросы. При этом мы всегда проводим дегустации новинок, pr и промо акции с вручением подарков и призов, общаемся с покупателями и узнаем их мнение о нашей продукции. Все новинки и акции вы можете отследить в наших группах в соцсетях»





Предприятие будет жить еще долго и радовать покупателей своей высококлассной продукцией!

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