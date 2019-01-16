В Гомеле пройдет день снега

  • 16 января 2019, 14:34
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19 января в зоне отдыха «Пруды» пройдёт районный праздник «День снега». Начало весёлого мероприятия в 12.00.

Если зима для вас одна из любимых пор года, обязательно приходите всей семьёй. Снежные забавы, игры и развлечения зарядят отличным настроением, бодростью, вернут вас в самую замечательную пору — детство.

Школьники Новобелицкого района станут участниками лыжного пробега. А ещё организаторы обещают провести конкурс снежных фигур. Будет интересно!




Татьяна Сычкова, Гомельские ведомости
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