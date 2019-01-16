«Я заплатил за дешевые китайские товары 130 рублей!» На Гомельщине продавцы Интернет-магазинов нагло обманывают людей

Две практически одинаковые истории обмана приключились с 59-летним жителем д. Уза. Мужчина постоянно пользовался услугами магазинов китайских товаров, покупал там необходимые вещи по цене существенно ниже рыночной. Все было отлично, пока добродушные продавцы не обрадовали новостью о крупном выигрыше. Сперва Александр не поверил своему счастью, мол, наконец-то удача повернулась лицом! Но...

В итоге Александр получил счет на 130 рублей и, конечно же, никаких брендовых часов. Только китайские серьги, цепочку и браслет. «Сильные новости» поговорили с обманутым мужчиной и узнали подробности мошеннической схемы.

Первая история обмана произошла в ноябре 2018 года. Александру позвонили из магазина «Уникальные подарки» и сообщили, что совершенно случайным образом он победил в розыгрыше пластиковой карточки на сумму 300 рублей. Однако купить товар можно только в этом же магазине. Сперва мужчине в качестве награды предложили выбрать постельное белье, но пока Александр совещался с женой, постельного белья уже не стало.





Получить и активировать заветную карточку можно по почте, однако за такой ценный груз нужно отдать 49, 90 р. В эту стоимость, по словам продавца, входила страховка и почтовые расходы. Так Александр заплатил первый раз.

На сумму выигрыша решено было выбрать две пары серег, цепочку и браслет, которые на этот раз должны были прийти бесплатно. Однако опять на том конце провода попросили заплатить только за почтовую пересылку, которая по итогу составила 31 руб. Так Александр заплатил второй раз и получил набор дешевой китайской бижутерии за 80, 90 руб.









Вторая история произошла в декабре, когда житель д. Уза вновь стал счастливым обладателем приза — дорогих часов, стоимостью 400 руб. Правда, чтобы их получить, нужно было заказать цепочку с уникальным природным камнем за 59, 80 копеек. Мужчина понадеялся, что в этот раз ему точно повезет, и заплатил нужную сумму в третий раз.





Но когда привезли товар, оказалось, что никаких дорогих часов не было. Обычный браслет из гематита, который якобы помогает оздоровиться. На китайском сайте его стоимость не превышает пяти рублей, а цепочки с природным камнем — четырех. Итого Александр переплатил 50, 80 руб.





«Когда мне пришел второй раз один и тот же браслет, я понял, что меня обманывают. Я зашел на сайт китайских товаров и посмотрел реальные цены того, что мне "подарили". Когда звонил разбираться, представители магазина ничего толкового не ответили. Сказали, мол, мы не обещали вам именно часы, а только другой ценный подарок. В первом случае я заплатил 80 рублей, хотя цена бижутерии была всего 17 рублей! Второй раз я переплатил 50 рублей, итого общая сумма обмана составила более 130 рублей. До сих пор мне звонят и рассказывают, что я что-то где выигрывал, но я даже не хочу их слушать!», — делится своими переживаниями Александр.





Дорогие жители Гомеля и области! Мы настоятельно не рекомендуем верить на слово мошенникам, которые придумывают изощренные схемы обмана, только бы вы отдали им свои деньги! Будьте бдительны!