Самый крупный в городе торгово-развлекательный центр построят в Новобелице

Строительство пройдет в три этапа, в итоге будет возведен центр площадью 45-47 тыс. квадратных метров.

Об этом на встрече с коллективом Гомельского жирового комбината рассказал глава администрации Новобелицкого района Сергей Казачок, сообщили «Гомельские ведомости».

По словам руководителя района, первоначальный проект строительства реализовать не удалось и на данный момент площади под постройку ТРЦ проданы другой фирме, которая уже возводила в Гомеле другой крупный торговый центр.

По плану, новый объект будет построен в районе «Кристалла». Это будет крупнейший в Гомеле торгово-развлекательный центр общей площадью 45-47 тыс. кв. м. Предполагается, что площадь в нем займут как торговые, так и развлекательные объекты, а рядом расположится спортивная площадка.