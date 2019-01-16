Фотофакт: на Полесской легковушка протаранила ограждение

  • 16 января 2019, 11:49
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ДТП случилось ночью 15 января напротив остановки «Улица Полесская».

Водитель не сумел справиться с управлением и въехал в ограждение, сообщает chp24.by. В ГАИ рассказали, что авария, к счастью,  обошлась без пострадавших.




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