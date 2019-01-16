«Ты можешь!»: женскому предпринимательству — зеленый свет

25 января в Гомеле пройдет встреча с женщинами-предпринимательницами. Мероприятие проводится в рамках подготовки к женскому саммиту «Ты можешь», который пройдет 3 марта в Минске.

Организатором мини-саммита в Гомеле и саммита в Минске является Высшая женская школа Светланы Зере www.zere.by при активной поддержке Белинвестбанка www.belinvestbank.by. Цель этих важных мероприятий — дать женщинам реальные инструменты для реализации карьеры или старта в бизнесе, вдохновить на поиск новых горизонтов развития.





«Мы начинаем с мини-саммитов в регионах неслучайно, — поделилась организатор Светлана Зере, — есть иллюзия, что все самое лучшее происходит в столице. А ведь в областных и районных центрах живет немало женщин-предпринимательниц, о которых не пишут в газетах и не рассказывают по ТВ, но которые успешно строят свой и маленький, и большой бизнес. Мы хотим, чтобы гомельчанки, могилевчанки, витебчанки или брестчанки знали, что рядом с ними живут и работают такие женщины. И если они смогли добиться успеха, то каждая из нас тоже может все!»

Встреча в Гомеле поможет понять, как начать свой бизнес с наименьшими финансовыми вложениями, а генеральный партнер — Белинвестбанк расскажет о новых возможностях финансирования женского бизнеса, независимо от того, в каком регионе он находится.





На встречу с гомельчанками приедет сама Светлана Зере, лайф-коуч, создатель Lady.tut.by и проекта «Леди Босс». Тема ее выступления — «Моя дорога к успеху: без денег, связей и поддержки».

Директор программ Академии Собственника, Бизнес-школа ИПМ, бизнес-коуч, эксперт по развитию торговых сетей Инна Щукина выступит с мотивирующей темой «НЕУДАЧИ — это КРАХ или ТОЧКА РОСТА?»

Гомельчанка Марина Кабадарян, основатель и руководитель Академии моды для нестандартных моделей, официальный имидж-стилист ТРЦ «Секрет», организатор праздников и модных показов в Гомеле готовит выступление на тему«Бизнес мечты и счастливая семья: путь длиною в жизнь».





Практикующий женский психолог, автор книги «Мужчина в юбке или женщина, которую слышат» Анастасия Короленко поделится секретами, как остаться верной себе вопреки страхам и осуждению. Частный кондитер Ирина Дашковская и владелица магазина «Сад и огород» Татьяна Шпаковская расскажут о том, каким был их путь к успеху и через какие трудности им пришлось пройти, чтобы добиться результата.

Подробная информация о мероприятии на сайте zere.by.