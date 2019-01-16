Будьте бдительны! В Гомеле две лжемедработницы украли у пожилых супругов почти полторы тысячи долларов

В январе в Гомельской и Могилевской областях активизировались злоумышленники, которые под разными предлогами проникают в дома пожилых людей и обворовывают их. Например, в Гомеле 10 января две женщины под видом медработников проникли в квартиру 80-летних супругов и украли более $1,4 тыс. Об этом БелТА сообщили в МВД Беларуси.

Лжемедработницы рассказывали пенсионерам о бесплатных медицинских процедурах. «Пока одна гостья отвлекала мужчину разговорами, вторая делала массаж его незрячей жене в другой комнате. Оттуда и пропали $1450», — отметили в МВД.

Накануне, 14 января, в Глусский РОВД обратилась сельчанка — у нее пропала крупная сумма в $17,6 тыс. Деньги она копила на жилье детям. «Выяснилось, что в деревню, где живет потерпевшая, приехали три женщины. Одна из них была славянской внешности, у двух других смуглая кожа, черные глаза и волосы. Ходили по домам под различными предлогами. Посетили четыре жилища, в трех из которых ничего не пропало. Заявительница вспомнила, что одна гостья осталась на улице, вторая отвлекала ее разговорами, а третья ходила по дому. Затем на просьбу принести воды хозяйка отлучилась, а после ее возвращения женщины потеряли интерес к разговору и ушли», — рассказали в министерстве. Поскольку потерпевшая обнаружила пропажу только к вечеру, то организовать оперативно-разыскные мероприятия по горячим следам не удалось. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.205 УК.

В конце 2018 года в Минске и Минском районе было зарегистрировано 5 заявлений о проникновении в жилища пожилых граждан лжеработников «Мингаза». После их визитов у людей пропадали сбережения. «Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлениям причастны граждане России, 1992 и 1984 годов рождения, которые периодически наведывались в Беларусь из Рязанской области. Они были пойманы с поличным 8 декабря после кражи в Колодищах. Установлена их причастность к совершению семи аналогичных преступлений в столице, Минском районе и Витебске, сами фигуранты арестованы и содержатся в СИЗО», — проинформировали в МВД.

Правоохранители предупредили об уловках, которыми чаще всего пользуются мошенники, и дали несколько рекомендаций пенсионерам, как не потерять сбережения. В частности, в МВД обратили внимание, что в небольшие города периодически наведываются продавцы различных товаров, которые предлагают пожилым людям купить одеяла, посуду, бытовую технику, электроинструмент, косметику, чудо-мази от всех болезней. Купленный за копейки на оптовых рынках товар мошенники продают под видом дорогостоящего, сулят при этом большие скидки. Пенсионеры попадаются на крючок и отдают последние деньги за ширпотреб. К тому времени, как обман раскрывается, продавцов уже и след простыл. Нередко продажа товара лишь предлог попасть в дом и выяснить, где хранятся деньги.

В жилье к пенсионерам проникают под видом соц- и медработников, газовщиков, продавцов, случайных прохожих, которые просят пить. Раскрывать такие преступления сложно. Жертвами злоумышленников становятся, как правило, пожилые, больные люди, инвалиды, одинокие старики, которые крайне доверчивы, легко внушаемы, из-за возраста не могут толком запомнить и описать подозреваемых.

В этой связи МВД рекомендует проверять по телефону информацию о направлении сотрудника, прежде чем впустить в жилище незнакомца, который представляется работником госорганизации. Необходимо также обращать внимание на подозрительные автомобили и людей, которые передвигаются от дома к дому. Если, например, около двора одинокого соседа припаркована незнакомая машина, стоит у него спросить, все ли в порядке, не требуется ли помощь.