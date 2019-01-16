История гомельчанки, которой выписали штраф за нарушение, которого она не совершала

Недавно в Гомеле произошла история, которая показывает, как легко законопослушному человеку стать жертвой обмана и как непросто ,бывает потом добиться окончательного восстановления справедливости.

Летом 2018 года сотрудником ГАИ при переходе дороги в неположенном месте была остановлена женщина, которая представилась фамилией и данными старой подруги. Инспектор, проявив «односторонность, неполноту и необъективное исследование обстоятельств административного правонарушения» (согласно заключения прокуратуры), оформил штраф на невиновного человека.

О «правонарушении» и необходимости оплатить штраф ничего не подозревавшая женщина узнала лишь спустя три месяца, когда соответствующее письмо пришло по ее месту работы. Штраф к тому моменту вырос уже до 3 базовых величин.

Женщина решила отстоять свои права и обратилась с заявлением в прокуратуру Гомеля, благодаря чему была установлена истинная правонарушительница. В результате прокуратурой Гомеля было отменено постановление о наложении административного взыскания.





Но на этом злоключения нашей героини не закончились.

За оправданное дело ей обязаны были вернуть уплаченную госпошлину. Но в прокуратуре отказывались выдавать справку, квитанцию, мотивируя это тем, что деньги были потрачены на ее защиту.

Следуя советам опытных юристов, наша героиня составила бумаги нужным образом, в результате чего прокуратура все-таки выдала необходимые документы.

Также по совету юристов женщина написала заявление в налоговую инспекцию по месту совершенного платежа. Там ей сказали, что через некоторое время ей придет письмо, с просьбой явиться в определенное отделение Беларусбанка за деньгами.





Чем закончилась эта история рассказывает сама героиня:

«27 декабря пришло письмо, с которым я явилась в Беларусбанк. Отсидев очередь, когда передо мной долго перебирали квитанции, заводили разговор о погоде, о том, как много людей приезжают вот по таким письмам за деньгами, но уходят ни с чем, так как их квитанций пока нет. То есть письма приходят, но деньги не возвращают. И так люди вынуждены приезжать изо дня в день. Мне тоже намекнули, что возможно придется сюда регулярно кататься, так как возврат действителен в течение 30 дней. Настроившись решительно, на следующий день я заявилась в Беларусбанк с требованием книги жалоб. В результате сразу нашлась и моя квитанция, и деньги».

Как показывает эта история, в нашем государстве готовы без необходимых формальностей наказать человека штрафом, но весьма неохотно возвращают излишне уплаченные деньги. Для того, чтобы добиться справедливости, надо быть готовым идти напролом, следуя всем необходимым формальностям.