В Гомеле обсудят результаты работы 115.бел

В сентябре 2018 года в Гомеле появился портал «Мой горад» 115.бел. Сервис дает возможность жителям оперативно отправлять обращения, касающиеся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства. Модераторы портала адресуют запросы в соответствующие службы, а результаты выполненной работы публикуют в формате изображений «было» — «стало».

Официальное приложение должно было наладить коммуникацию гомельчан и местной власти, усилить работу служб ЖКХ и сделать город лучше. Какова же реальная ситуация? Какие проблемы удалось / не удалось решить? Насколько портал эффективен? И какова ситуация в других городах?

На эти и другие вопросы ответят гости Городского собрания ГДФ:

— Евгений Меркис, руководитель урбанистической инициативы «Smart Homel» (отправил более 300 запросов),

— Алексей Харкевич, руководитель экспертного сообщества «Стратегическая мысль», аналитик.

Организаторы также отправили приглашение выступить генеральному директору КПУП «Гомельское городское ЖКХ» Кулаго В.А.

Встреча состоится 19 января (суббота) в 17.00 в офисе ТБМ (ул. Трудовая, д.7а, 2 этаж). Вход свободный. Регистрация по ссылке: http://bit.ly/результаты115бел

Встреча ВК: https://vk.com/gs.gdf.gomel

Встреча ФБ: https://www.facebook.com/events/2094266297331557