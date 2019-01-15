Домашнее вино, рыболовные снасти, строительный инструмент. Гомельчанин обокрал несколько домов в Большевике, а украденное прятал в тайнике

Старый Новый год оказался совсем не праздничным для неработающего гомельчанина. В отношении его возбуждено сразу два уголовных дела за кражи в деревне Большевик Гомельского района.

13 января с заявлением о краже с дачного дома в этом населенном пункте обратился работник ОАО «Гомельстекло». Неизвестный вырвал пробой в двери и похитил из домостроения рыболовные снасти,домашнее вино, а также из сарая бензопилу «Штиль-180», набор ключей «Форс» и 20 метров удлинителя.

Сотрудники ОУР Гомельского РОВД, выехавшие на место преступления, заподозрили в этом жителя областного центра. Вот только в ходе обыска по месту жительства никаких улик им найти не удалось. В тоже время один из милиционеров обратил внимание, что напротив дома подозреваемого находился заброшенный дом. В ходе его осмотра удалось найти тайник, в котором и хранились похищенные вещи. При этом часть вещей в списке похищенных не значилась. Это не осталось без внимания правоохранителей. Сопоставив обнаруженное с кражами, заявленными ранее, удалось найти совпадение. Еще второго января в той же деревне Большевик у другого работника ОАО «Гомельстекло» некто, отжав стеклопакет, проник в строящийся дом по ул.Красноармейской откуда похитил перфоратор «Диолд», углошлифмашинку «Диолд», шуруповерт «Гранит» и дрель «Диолд».

Мужчина в обеих кражах сознался. Как и в том, что некоторые вещи уже успел реализовать. Часть похищенного пришлось возвращать из Бобруйска. Мужчина водворён в изолятор временного содержания УВД Гомельского облисполкома.