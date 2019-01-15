В Новобелице открыты канализационные люки, а коммунальные службы не хотят решать проблему — фото

В редакцию «Сильных Новостей» обратился обеспокоенный читатель. В своем письме он посетовал, что в 104-м микрорайоне есть несколько открытых люков, но администрация района и другие коммунальные службы не хотят реагировать на призывы закрыть люки крышками.

«У нас в 104 микрорайоне открыты люки, администрация Новобелицы не хочет решать эту проблему, перекладывая с одного кабинета на другой. Позвонил по тел.115 оперативно-диспетчерская служба, но и здесь ничего положительного не могут люки найти.....Опасно, может случится ЧП!!! Кто же поможет закрыть люки???!!!», — рассказал о проблеме читатель (орфография и пунктация сохранены).







