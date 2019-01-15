Катание в санях, игры и солдатская каша: спасатели приглашают на праздник

  • 15 января 2019, 13:51
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В субботу 19 января в 11.00 в Гомеле на площадке возле озера напротив Ледового дворца в 18-м микрорайоне пройдёт праздничное мероприятие, посвящённое Дню спасателя.

Всех жителей и гостей города приглашают на мероприятия, посвященные 20-летию МЧС Республики Беларусь. Всех пришедших ожидает показ пожарной аварийно-спасательной техники, показательные выступления спасателей-пожарных, выступление фольклорных коллективов, угощение солдатской кашей, увлекательные игры, катание в санях на снегоходе. Для детей будут организованы игровые площадки с конкурсами, викторинами, караоке и вручением памятных сувениров.




Дарья Стрельченко, Гомельские ведомости
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