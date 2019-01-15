Катание в санях, игры и солдатская каша: спасатели приглашают на праздник
- 15 января 2019, 13:51
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Дарья Стрельченко, Гомельские ведомости
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