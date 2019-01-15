Кадровые перестановки. Лукашенко назначил новых руководителей в Наровлянский, Ветковский и Рогачевский райисполкомы Гомельской области

  • 15 января 2019, 11:50
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На Гомельщине в трех райисполкомах сегодня обновилось руководство. Изменения коснулись Наровлянского, Ветковского и Рогачевского районов.

С сегодняшнего дня пост председателя Ветковского райисполкома возглавит Павел Силивончик, ранее имевший аналогичную должность в Норовлянском районе.

Его старое место досталось Руслану Смирнову, который до сегодняшнего дня был заместителем председателя райисполкома в Жлобине.

Повышения по службе дождался и Виталий Сушко. Именно он возглавит Рогачевский райисполком. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия.




gomel.today
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