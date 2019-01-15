Со знанием аргентинского языка. Гомсельмаш подбирает кандидатов на должности руководителей зарубежных филиалов

Открытое акционерное общество «Гомсельмаш» ищет новых руководителей сразу для двух зарубежных филиалов: в Чехии и Аргентине. Обе вакансии были размещены в Общереспубликанском банке вакансий в один день — 28 ноября 2018 года.

От кандидатов требуется наличие высшего технического или экономического образования и знание иностранного языка (в Аргентине — испанского, в Чехии — английского).

Размер оплаты труда определится по результатам прохождения собеседования.





Отметим, что для филиала в Аргентине предприятие подыскивает также торгового представителя со знанием испанского языка.

По итогам 3 кварталов 2018 года выручка от реализации ОАО «Гомсельмаш» сократилась с 388 млн руб до 339 млн руб., что могло послужить поводом для смены руководства зарубежных филиалов.