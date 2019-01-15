Гомельский эксперт вычислил эксгибициониста по окурку. Откровения ветерана криминалистики

Почему не бывает идеальных преступлений. Об этом рассказал ветеран экспертно-криминалистической службы Николай Киселев.

Проверка в морге

Выпускник физического факультета попал в профессию сразу после окончания вуза. Уволился в запас в декабре прошлого года с должности заместителя начальника Гомельского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз.

— Пришел работать в органы в лихие 90-е, — вспоминает эксперт с 25-летним стажем. — Тогда только создавалась экспертно-криминалистическая служба на базе УВД облисполкома. На всю Гомельщину было пять или семь специалистов. Нужно было расширять штат. Приоритет отдавался выпускникам технических специальностей.

Многие однокурсники Киселева решили попробовать. Но одни не прошли по здоровью, другие — профотбор. Прежде чем взять кандидатов на службу, их возили на проверку в морг. Необходимо было откатать пальчики у трупа. Надо сказать, что гомельский морг сегодня и четверть века назад — большая разница. Нынешний соответствует всем требованиям. А тогда... жуткая атмосфера, все пропитано трупным запахом. Не каждый из студентов мог зайти внутрь, становилось плохо. Тела людей, у которых надо было взять отпечатки, находились в разном состоянии: и чистые, и полуразложившиеся, и утопленники. Потенциальным экспертам показали методику, как наносить краску.

— Откатываешь пальчики у одного, второго, — продолжает Николай Киселев. — Если не теряешь сознание, тебя не тошнит, как некоторых, значит, можешь работать криминалистом. Одним из первых рабочих заданий был выезд на пожар. В огне погиб хозяин дома. От мужчины остались обгоревшая кость руки, две кости ноги, череп — и все. Умение работать на месте происшествия — также одна из составляющих проверки на профпригодность.

Запаховый след

Молодому эксперту запомнился случай с разбойным нападением в Гомеле. По словам Николая Леонидовича, такие преступления были не редкостью в лихие 90-е. Злоумышленник постучал в квартиру, под угрозой ножа зашел внутрь, потребовал золотые изделия и деньги. Похитив определенную сумму, хотел скрыться. Однако хозяйка попалась не из робкого десятка, оказала сопротивление. Когда злодей убегал, обронил свою шапочку с прорезями для глаз. Наряд милиции прибыл на место происшествия быстро, но подозреваемый успел скрыться. Опознать его было невозможно. Из вещдоков только и осталась, что бандитская шапочка.

— Ее направили в Минск на одорологическую экспертизу, чтобы определить запаховый след, — пояснил Николай Киселев. — Было возбуждено уголовное дело за разбой, в материалах хранились результаты экспертизы. Но дело оставалось «глухарем» долгие месяцы. Когда по подозрению задержали несколько мужчин, никто не хотел признаваться в разбое. У каждого была отобрана запаховая проба и также направлена на экспертизу в Минск. Таким образом и установили хозяина шапки. Суд посчитал результаты экспертизы веским доказательством, разбойник получил заслуженное наказание. А, казалось бы, мелочь, обронил шапку...

Кирпичный вещдок

Основные исследования, которые проводят криминалисты на месте преступления: дактилоскопические — по следам пальцев рук, и трасологические — по следам обуви, перчаток, транспортных средств, следов орудий взлома. Также не редкость экспертиза холодного оружия. Она позволяет установить, является ли предмет, изъятый у подозреваемого, холодным оружием.

Важно осмотреть не только само место преступления, но и быть внимательным к любым мелочам. Эксперт вспоминает еще один яркий случай из практики. В 1995-м его вызвали на место убийства в Новобелице. Неизвестный в гаражном кооперативе после совместного распития убил мужчину лет 27. При осмотре территории специалист заметил кровяной след пальца руки, оставленный на гараже. Преступник думал, что скрыл все следы, однако случайно коснулся кирпичной стены. Как изъять ценный вещдок? Его не соскоблишь с кирпича, иначе все папиллярные линии сотрешь. Пришлось часть стены выдалбливать, выпиливать всеми средствами, которые нашлись под рукой. Как бы там ни было, вещдок получили, провели дактило­скопическую экспертизу. Только благодаря этому следу удалось разыскать преступника по базе данных. Иначе бы дело так и осталось нераскрытым.





Преступное портфолио

Как отмечает Киселев, за 25 лет арсенал средств эксперта расширился. Когда только начинал служить, были печатные машинки, потом появились компьютеры, простые, без специального программного обеспечения. Места происшествий снимали на обычный фотоаппарат «Зенит» или «Смена». На проявку пленки и печать уходило до двух часов. Цифровые фотоаппараты и другая техника, например сличительные микроскопы, казались чем-то из области фантастики. Первый «Кэнон» поступил из Минска лишь в 2004 году. Новобелицкий отдел внутренних дел, где работал Киселев, стал первым в области, кто получил цифровик. Благодаря новой технике время изготовления снимков сократилось до получаса. В том же 2004 году появилось специальное программное обеспечение, что позволило создать электронную базу преступников. Ранее она была на бумажных носителях.

— Проще говоря, фото преступников хранились в больших альбомах, — пояснил Николай Киселев. — Чтобы опознать подозреваемого, приходилось просматривать альбомы, а их было около 15 штук. Свидетель сидел и листал, смотрел: похож — не похож. Понятно, человек уставал и после часа не мог ничего вспомнить. Появление «Автоматизированной системы портретной идентификации 2005» облегчило задачу. Программа сужает круг поиска подозреваемых по возрасту и приметам.

А вот чемодан эксперта, с которым выезжает на место преступления, практически не изменился: те же магнитные порошки, темная и светлая пленка, масштабная линейка, лупа, штангенциркуль, добавилось лишь несколько приспособлений.

Генотип на окурке

Одно из направлений, которое сейчас активно развивается, — генотипоскопическая экспертиза. Она проводится по биологическим следам, изъятым с места преступления: крови, слюне, сперме, волосу. ДНК-экспертиза позволяет установить личность преступника с точностью до 99,9%. Так, одно из дел раскрыли по... окурку.

— Несколько лет назад занимались случаем хулиганства в Гомеле, — рассказал подробности эксперт. — На берегу Любен­ского озера эксгибиционист приставал к девушке. Снял штаны, хотел продемонстрировать половые органы. Но хулигана спугнул случайный прохожий. Испуганная девушка обратилась в милицию. При осмотре мест­ности, примерно в радиусе 30 метров от места преступления, я обнаружил окурок. Вероятно, эксгибиционист курил, поджидая жертву. Экспертиза выделила генотип подозреваемого. ДНК сличили с базой лиц, состоящих на учете за совершение половых преступлений. Оказалось, мужчина, чье ДНК осталось на окурке, ранее попадал в поле зрения милиции.

Ежегодно в техническое оснащение экспертной службы вкладываются большие средства. Неудивительно, что процент раскрываемости преступлений растет. Да и криминогенная обстановка намного спокойнее, чем 25 лет назад, убийств стало гораздо меньше, отмечает Николай Леонидович.

— Идеальных преступлений фактически не бывает, — считает ветеран криминалистики. — Как ни крути, злоумышленнику практически невозможно не наследить. Он где-то ходит, куда-то уезжает, какую-нибудь информацию о себе оставляет. Вопрос в том, чтобы обнаружить следы на месте происшествия — в этом главная задача эксперта.