Как на гербе БССР едва не появился бел-чырвона-белы флаг. В Гомеле прошел круглый стол, посвященный столетию советской Беларуси

В офисе «Центра беларускай мовы» прошел круглый стол, посвященный 100-летию Советской Социалистической Республики Беларусь.

Круглый стол проводился силами общественных активистов при поддержке ТБМ.

Историк и журналист Юрий Глушаков рассказал об участии наших земляков Евсея Канчера, Василия Селиванова и других в организации Всебелорусского съезда в декабре 1917 года и разработке планов по созданию ССРБ. Сегодня весьма распространена концепция о том, что главная причина образования советской Беларуси 1 января 1919 года было создание т.н. «буферного» государства для прикрытия России от Польши. Однако подобная версия вызывает определенные сомнения — по крайней мере, история показывает, что никакой «буфер» не остановил продвижение легионов Пилсудского на восток.

И тем не менее, в июле 1920 года БССР было воссоздано. При этом главной движущей силой создания этих первых форм белорусской государственности была инициатива бывших деятелей Белорусской социалистической Громады и партии левых эсеров. Экс- громадовцы Дмитрий Жилунович, Александр Червяков и многие другие сумели убедить в необходимости этого Владимира Ленина и других руководителей большевистской партии. Сторонниками создания своей местной власти было и многомиллионное белорусское крестьянство.

Большую роль сыграла и общая активность белорусского национального движения, деятельность Белорусской партии социалистов-революционеров и ее лидера, нашей землячки Полуты Бодуновой, развернувших в 1919-1920 годах партизанское движение на оккупированных территориях.

Гомель номинально пробыл в составе БССР «первого формирования» чуть более месяца. 2-3 февраля было провозглашено объединение советской Беларуси и советской Литвы в составе т.н. «ЛитБела». А будущая Гомельская губерния была от ЛитБел отрезана. Наш земляк Евсей Канчер охарактеризовал это как проявление «великодержавности».

Историк Юрий Глушаков предполагает, что у польских коммунистов мог быть план и по созданию «красной Речи Посполитой» — объединенной республики или федерации Польши, Литвы и Беларуси, ПолЛитБела. По крайней мере, польский деятель Станислав Пестковский принимал активное участие в ликвидации ССРБ.

Однако уже в начале 1920-х годов на территории Гомельщины активно развернулась белорусская просветительная и культурная работа. Каждая третья школа уже в 1921/22 году здесь была белорусской. И настойчивость белорусских коммунистов и социалистов, учителей, краеведов и общественных деятелей увенчалась успехом. В 1924 году большая часть Гомельской губернии вошла в БССР. В 1926 году с Беларусью воссоединился Гомель и Речица.

Также был озвучен такой интересный факт: в 1924 году белорусским художником Геннадием Змудинским был разработан проект герба БССР, в центре которого был помещен фактически бел-червоно-белый флаг. Государственными языками в ССРБ был белорусский, русский, польский и идиш.

Гомельчанин Александр Снитко рассказал об интеграции жителей соседней Черниговщины, в начале 1960-годов работавших на заводе «Гомсельмаш», в Гомеле времен БССР. А также сравнил украинизацию, проходившую в УССР при 1-м секретаре Компартии Украины «национал-коммунисте» Петре Шелесте, с национальными процессами в Беларуси при Петре Машерове.

Общественные активисты провели также сбор подписей за увековечивание памяти деятелей БССР и белорусского революционного движения, включая Полуту Бодунову, в нашем городе.