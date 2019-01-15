В Гомеле при резком торможении автобуса пострадала пожилая женщина

  • 15 января 2019, 09:11
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Инцидент произошел в автобусе МАЗ-107. Он двигался по улице Медицинской в направлении улицы Давыдовской.

— Водитель прибег к экстренному торможению. 59-летняя пассажирка при этом упала и получила повреждения. Женщину доставили в больницу скорой медицинской помощи, где после осмотра специалистами и оказания необходимой помощи отпустили домой, — рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

В обоснованности экстренного торможения водителем с последствиями для пассажирки разбираются специалисты. Несколько подобных случаев падения людей в общественном транспорте произошло в прошлом году. Преимущественно пострадавшие при резких торможениях — женщины.




Валентина Лайкова, СБ - Беларусь Сегодня
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