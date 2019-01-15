МРТ в Гомеле: В «Авиценне» будут специальные скидки на повторное обследование

Медицинский центр «Авиценна» анонсирует скидки для пациентов, которым необходимо повторное или дополнительное МРТ-обследование.

Сейчас кажется, что это было совсем недавно — медицинский центр «Авиценна» начал работать в Гомеле только в сентябре прошлого года. А сегодня большинство жителей нашего города, да и области, знают, что здесь можно почти без очередей, в удобное время сделать МРТ — магнитно-резонансную томографию. И уже с начала нового года в «Авиценне» отмечают, что все больше людей приходят к ним на МРТ повторно. Наверное, потому, что люди обычно любят открывать для себя что-то новое, и быстро привыкают к хорошему. А еще потому, что высокий уровень обслуживания, внимательное, сердечное отношение к каждому пациенту рождают ответное доверие.

Медицинский центр «Авиценна» не оставил без внимания такое доверие клиентов и объявляет о том, что с 1 февраля 2019 года начинают действовать следующие специальные скидки на МРТ:

10% — на повторное посещение и проведение того же вида МРТ-обследования;

5% — на повторное посещение и проведение любого другого вида МРТ-обследования.

Главное условие для получения указанных скидок — должно пройти не более 12-и месяцев после предыдущего посещения и прохождения МРТ-обследования.

Повторная МРТ-диагностика обычно проводится для контроля изменений в обследуемой области, контроля процесса лечения, для уточнения состояния после операционного вмешательства. А бывает так, что сегодня болит одно, а завтра — другое, и в обоих случаях лучше пройти обследование МРТ. Частоту проведения МРТ определяет, как правило, лечащий врач. А делать МРТ можно так часто, насколько необходимо для постановки диагноза и лечения. Ведь одно из главных преимуществ этой технологии заключается в ее безопасности.

Чтобы дать пациенту и лечащему врачу максимальную информацию, в «Авиценне» выполняют комплексные программы МРТ. Например, для МРТ области головы это означает, что вам последовательно сделают не только МРТ головного мозга, но и еще несколько программ обследования — всех сосудов, раннюю диагностику инсультов, лицевого черепа. Дополнительный бонус этого подхода в том, что стоимость такой комплексной программы оказывается меньше, чем суммарная стоимость каждой входящей в нее программ, если делать их в других клиниках.

Справка

Медицинский центр «Авиценна» был образован в сентябре 1990 года в Минске. Основные виды медицинских услуг: МРТ, УЗИ, гинекология, неврология, урология, эндокринология. Гомельский региональный центр «Авиценна» открылся в сентябре 2018 года. Основные виды медицинских услуг: МРТ, неврология. В настоящее время в «Авиценне» установлены и работают 3 высокопольных томографа Philips 1.5 Тесла: 2 в минском центре и 1 — в гомельском.

Медицинский центр «Авиценна»

г.Гомель, ул.Подгорная, 10

+375 (232) 235-235

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