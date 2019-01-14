«Горсобрания ГДФ» и «ВелоГомель» внесли предложения по развитию велодвижения

В ноябре 2018 года учреждение «Центр регионального развития ГДФ» и ООО «ВелоГомель» провели анкетирование среди жителей и жительниц г.Гомеля по вопросам использования велосипедного транспорта. Целью работы стало сбор мнений населения о развитии велодвижения в городе. Анкета состояла 2 блоков: для тех, кто ездит на велосипеде, и раздел для всех респондентов, куда были включены вопросы, связанные с условиями использования велотранспорта. Всего форму заполнили 190 человек.

«Результаты данного опроса были представлены в ноябре на городском собрании, в ходе обсуждения мы также рассмотрели опыт создания велоинфраструктуры в других городах Беларуси и организовали работа в группах: участники предлагали возможные варианты организации веломаршрутов», — отмечает Яна Устиненко, координатор проекта «Городские собрания ГДФ».

На основе результатов опроса и обсуждения организаторы подготовили и передали обращение в Гомельский горисполком (http://bit.ly/веломаршруты), в котором просят учитывать мнение заинтересованных групп в ходе разработки актуального плана мероприятий по развитию велодвижения.

«Велосипедисты непосредственно пользователи, „потребители“, если можно так выразиться, данной инфаструктуры. Кроме того, мы активно развиваемся, получая специальные знания на конференциях, семинарах, форумах как в Беларуси так и за пределами. А потому вполне можем считать себя в некотором смысле экспертами в области создания удобной, безопасной, привлекательной и доступной инфраструктуры», — комментирует Светлана Король, председатель правления ООО «ВелоГомель». «Чиновники, кстати, понимают это и именно благодаря нашему авторитету, мы оказались в числе участников рабочей группы по развитию велодвижения в городе».

Обращение и инструкцию по просмотру карты веломаршрутов можно найти по ссылке: http://bit.ly/веломаршруты