Гомельская ГАИ предлагает построить еще один подземный переход — на Интернациональной

  • 14 января 2019, 20:07
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С очередной инициативой в пользу автомобилистов выступила Госавтоинспекция.

Сотрудники ГАИ предлагают построить еще один подземный переход — на улице Интернациональной. По их словам, это поможет решить проблему заторов на пересечении с проспектом Ленина в «часы пик».

— Одной из главных причин образования заторов, снижения скорости и совершения дорожно-транспортных происшествий является пересечение транспортного и пешеходного потоков в одном уровне, — считают в ГАИ. — Следует отметить, что на данном пересечении в период с 2016 года по настоящее время было совершено 4 ДТП, в которых 1 человек погиб, 3 получили ранения различной степени тяжести, при этом 2 ДТП связаны с наездом транспортных средств на пешеходов.


Поддержать инициативу Госавтоинспекции либо нет, граждане могут на официальном сайте УВД Гомельского облисполкома с 15 по 25 января 2019 года, а также отправив письмо на почтовый ящик ГАИ — gai_propaganda@post.gomel.by.

Напомним, многие эксперты считают, что транспортную проблему в Гомеле мог бы решить Восточный обход, строительство которого серьезно затянулось.




gomel.today
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