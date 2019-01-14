Странное измерение. Активисты сняли видео, как на обойной фабрике берут пробы воздуха в стороне, противоположной направлению выбросов

Официальные инстанции заявляют, что экологическая ситуация вокруг «Гомельобоев» в пределах нормы. А жители по-прежнему жалуются на едкий запах и плохое самочувствие

Не аккредитованные сбросы

В начале этого года в ряде государственных СМИ вышли материалы, в которых гомельчан успокаивали по поводу возобновления производства виниловых обоев. В них утверждалось, что филиал «ЦБК-Консалт» на участке трафаретной печати принял все необходимые меры для того, чтобы ликвидировать имевшиеся ранее проблемы с очистными сооружениями. И сейчас воздух вокруг фабрики — чистый и безопасный. Множество бумаг с аналогичными ответами из всевозможных официальных инстанций получили и общественные активисты.

Ранее местные жители, протестующие против, по их мнению, отравления и загрязнения городских улиц, подчеркивали: гомельские лаборатории имеют возможность проводить замеры только по 3-6 вредным веществам. Нет необходимых лабораторий, аккредитованных по более широкому списку, и во всей Беларуси. Теперь же решающим аргументом официальной стороны стало сообщение — воздух вокруг «Гомельобоев» проверили «по всему спектру веществ». И превышения предельно допустимых норм не обнаружено. Как сообщил директор филиала «ЦБК-Консалт» Андрей Башилов, исследования проводила лаборатория из Курска, Российская Федерация, аккредитованная для выполнения данных работ.

Теперь, что называется, гомельчане могут вдохнуть полной грудью и расслабиться? Их экологической безопасности и здоровью их детей ничто не угрожает? Честно говоря, очень хотелось бы в это поверить. Но вот у людей, живущих рядом с обойной фабрикой, по-прежнему иное мнение. И вот почему.

Наблюдение за наблюдающими

10 января общественные активисты стали свидетелями того, как измерения чистоты воздуха проводятся. Жительница Новобелицкого района Валентина рассказывает:

— Мать мне сообщила: «Валя, под нашей калиткой что-то меряют!» Но когда я подошла, уже никого не было. Я едва ли не бегом сделала круг по нашему району, но никого не нашла. Только увидела машину и спасателей МЧС, вытаскивавших возле реки собаку, застрявшую в заборе. Ветер в тот день дул в направлении Сожа. И в жилом районе, прилегающем к реке, в тот день стоял обычный химический запах. Но вот измерителей там не было.

Валентина обнаружила специалистов филиала «Гомельоблгидромета» только в стороне, противоположной направлению ветра. Здесь они и проводили свои измерения. Женщина сняла эту процедуру и сцену общения с сотрудниками на видео. Сначала они пытаются запретить ей снимать, на что активистка резонно отвечает, что видеосъемка является ее законным правом. Валентина задает вопрос: почему чистоту воздуха определяют со стороны, противоположной направлению движения дыма из фабричной трубы? На что представитель «Белгидромета» говорит, что они все измерения делают по точкам, указанным в выданной им «бумаге».

Направление ветра в тот день указано и в данных метеосводки Gismeteo: ветер был южным и восточным, то есть в целом относил выбросы с фабрики за реку Сож примерно в направлении 5-го микрорайона и центра Гомеля.

Неужели все измерения делаются таким образом? Возможно, что не всегда. Потому что отдельные замеры все же показывают превышение допустимых норм как по вредным веществам, так и по уровню шума. Жители также постоянно жалуются на сильный шум, который особенно сильно донимает их по ночам. Только в официальные СМИ эти сведения не попадают. Но в служебной документации отражаются. Почему не выполняется поручение мэра? Жительница Новобелицкого района Елена говорит: — На самом деле, в ответах из различных инстанций, которые мы получаем, проскальзывает такая информация: да, превышения фиксируются. Например, в ответе из Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья от 4 января сказано: «В связи с ранее зарегистрированными превышениями допустимых уровней шума на территории, прилегающей к жилым домам по улицам Севастопольской и Международной...»

Еще, по мнению активистки, положительные результаты замеров говорят только о том, что в данный момент времени и именно в этом месте вредных выбросов не было.

— Отрицательный результат по ПДК не говорит ни о чем, — продолжает Елена. — А вот если зафиксирован хотя бы один случай превышения безопасных норм — то это означает наличие реальной угрозы для здоровья населения. И это не я придумала — такова официально существующая методика проверки чистоты воздуха, продукции, продовольствия. Например, в случае с пищевыми продуктами проверяют образец в 50 грамм. Но если его признают испорченным — изымается вся партия товара.

По мнению женщины, в ответах из официальных инстанций много других противоречий и нестыковок:

— Ранее нам официально отвечали, что все измерения должны проводиться при плюсовой температуре воздуха. Теперь они проводят измерения не просто при отрицательной температуре, но даже в сильный мороз — и ничего?

Еще среди жителей существует мнение, что контрольные пробы могут проводить при «щадящем» режиме работы винилового участка. Например, при включении оборудования не на полную мощность, с использованием качественных, но дорогостоящих растворителей и других материалов. Жители также заметили, что при визите комиссий исчезает и обычный шум и грохот. Предполагают, что это свидетельствует о включении очистных сооружений. А вот вне проверок они могут работать и без очистных. Но почему? Ведь защитное оборудование, какое-никакое, все же есть — включайте и работайте себе во благо и людям не во вред. Но на фабрике до последнего времени не был решен вопрос с утилизацией вредных отходов. Как мы уже неоднократно писали, вместо сертифицированных печей дожига, в которых при высокой температуре уничтожаются все вредные отходы, на «Гомельобоях» пошли по другому пути. Здесь установили в качестве очистных сооружений теплообменник, разработанный на одной из кафедр БелГУТа. Подобное местное «ноу хау», вероятно, более экономично и позволяет получать высокие прибыли. Но, очевидно — гораздо менее эффективное и надежное. Проблема же с утилизацией конденсата вредных отходов до последнего времени не была решена. Контейнеры с ядовитым концентратом просто могут накапливаться на фабрике.

До сих пор местные жители не получили и ответа на вопрос, а собственно говоря, какое же из химических веществ вызывает тот стойкий едкий запах, на который жалуются люди? Помогла ли это установить и проводившая последние замеры аккредитованная лаборатория из Курска? Пока не ясно.

Но самое главное, если подобные замеры проводятся со стороны, противоположной направлению ветра и движению выбросов, как это зафиксировано на видео, то такая методика, мягко говоря, не может считаться корректной. В связи с этим жители намерены требовать впредь проведения измерений в их присутствии, чтобы развеять все сомнения. Подобно тому, как ветер по-прежнему разносит облака разноцветного дыма из фабричных труб. Между прочим, проводить измерения в присутствии жителей поручил и председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко на встрече с руководством фабрики и гражданскими активистами, состоявшейся еще в августе прошлого года.