В Украине продолжается следствие по делу о гибели шестерых белорусв в ДТП, которое случилось ранним утром 20 июля 2018 года.

Напомним, около четырех часов утра на 290 км автодороги Киев-Одесса (Кривоозерский район Николаевской области) микроавтобус Volkswagen, в котором находилось 16 пассажиров, столкнулся со стоявшим на дороге тягачом International, буксировавшим полуприцеп-контейнеровоз.

Первоначально сообщалось о гибели пяти человек и двенадцати пострадавших. Однако по данным украинского следствия, в результате ДТП погибли шестеро — водитель Volkswagen и пять пассажиров, а одиннадцать пострадавших доставили в лечебные учреждения. Все они — граждане Беларуси.





По предварительной информации украинской полиции, водитель микроавтобуса не справился с управлением, что, собственно, и привело к трагедии на дороге. Также официально сообщалось о задержании 42-летнего водителя грузового автомобиля, который остановился на проезжей части и не принял всех предписываемых Правилами дорожного движения мер безопасности во время аварийной остановки.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Санкция статьи — от 7 до 12 лет лишения.





Как стало известно «Белорусскому партизану» из опубликованных судебных решений по этому делу, следствие пока не готово направить дело в суд. Водитель тягача, гражданин Украины, 1976 г.р., житель Одессы, является подозреваемым с 21 июля прошлого года, до настоящего времени его статус не изменился.

По версии следствия, водитель International нарушил ряд пунктов ПДД Украины, в том числе: беспричинно остановил транспортное средство на полосе движения, не включил световую сигнализацию, не установил в 40 метрах знак аварийной остановки, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом и гибель людей.

Мужчина два месяца находился под не круглосуточным домашним арестом, благодаря чему смог устроиться на работу автослесарем. С конца сентября его свобода ограничена личным обязательством являться по вызову следователя, прокурора и суда.

Подозреваемый свою вину отрицает, утверждая, что остановил машину в связи поломкой, которую на месте не было возможности устранить, тягач он обозначил двумя аварийными знаками, водитель Volkswagen имел возможность увидеть контейнеровоз за 400 метров и объехать его, как это делали другие водители на протяжении двух часов до ДТП.

Для выяснения обстоятельств ДТП, установления причинно-следственной связи между действиями водителей и последствиями были назначены и проведено около десятка всевозможных экспертиз.

В настоящее время следствие располагает заключениями экспертов по техническому состоянию автомобилей, данными транспортно-трасологической, автотехнической и других экспертиз. Более того у следствия возникла необходимость обратиться за помощью к особым специалистам.

Водитель тягача утверждал, что он обозначил место стоянки двумя знаками аварийной остановки. Однако на месте ДТП был обнаружен лишь один. Позже, в ходе дополнительного осмотра места происшествия, нашли и второй знак.

Чтобы выяснить, касалась ли рука водителя тягача этого предмета, суд назначил проведение генетической экспертизы. На месте трагедии был проведен и следственный эксперимент. Но и этого оказалось мало.

В канун 2019 года по ходатайству следствия суд назначил проведение еще одной экспертизы — комиссионной судебной инженерно-транспортной. Экспертам предстоит ответить на два вопроса: Соответствуют ли действия водителя тягача требованиям Правил дорожного движения Украины?

Если нет, то, находятся ли они в прямой причинной связи с произошедшим ДТП?

Следствие продолжается.