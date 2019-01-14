Где в Гомеле можно окунуться на Крещение

По доброй традиции основные крещенские мероприятия развернутся 19 января на набережной реки Сож: крестный ход и водоосвящение планируются в районе Киевского спуска. Начало — 10.30.

Здесь будет организована торговля: можно испить горячего чая, кофе, отведать свежей выпечки. Также предусмотрены дежурства бригад скорой медицинской помощи, ОСВОДа, спасателей.

Любой желающий сможет окунуться в воду в пляжной зоне слева от пешеходного моста через реку Сож. Оборудованы купели будут на Новобелицком пляже, на водоёме в районе улицы Озёрная, на спасательной станции «Западная» (урочище Шведская горка).

Места для омовения будут оборудованы и в приходах. В храме святого Архангела Михаила (пр. Речицкий, 34) можно будет омыться 18 января с 10.00 до 22.00 и 19 января с 8.00 до 22.00. На озере, возле которого расположен храм святого великомученика Георгия Победоносца (1-й пер. Крупской, 8а), вырубят купель, в которой можно будет омыться 19 января после утренней Литургии.

Во всех храмах Гомеля пройдёт чин Великого освящения воды и праздничные богослужения. Воду на Богоявление освящают два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник — Чином Великого освящения воды, который ещё называют «Великой агиасмой». И второй раз — в день Богоявления, 19 января.

По традиции, крещенскую воду хранят год. Священнослужители говорят, что пить её следует натощак, с молитвой.

Напомним, в Крещение Господне, или Богоявление, церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан.