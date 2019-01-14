«Я коза-дереза из Москвы приехала!» Как гомельчане колядовали и какие костюмы были самыми популярными — фото

Гомель вчера отпраздновал Старый Новый год! Мальчишки торопятся перебежать скорее в следующий подъезд, девчонки еле-еле за ним поспевают! Мешки с конфетами и сладостями очень быстро наполняются, а запах ароматных котлет и тушеной капусты доносится из каждой квартиры! Здесь же и родители, которые вместе со своими детишками колядуют и весело провожают 2018 год.

Ежегодно ночь с 13 на 14 января принято встречать в дружбе и хорошем настроении, поэтому жители Беларуси отправляются друг к другу в гости. В деревнях уже много лет традиционно ходят по соседским домам и поют колядные песни, желая счастья, здоровья и богатого урожая.













Также именно в эту ночь молодые девушки гадают, предсказывая свое будущее по различным предметам и обязательно веря в то, что все загаданное сбудется! А само название праздник получил из-за того, что по старому календарю Новый год выпадал 13-14 января.













Городские улицы к вечеру 13 января наполняются детскими песнями и пожеланиями счастливого нового года! «Сильные новости» побывали в некоторых гомельских дворах и ощутили на себе всю мощь и радость этого праздника!













Активность начинается уже с 16 часов, к этому времени горожане запасаются сладостями для детей и ждут колядовщиков в гости. Обычно ходят по три-четыре человека, очень часто встречаются совсем малыши: вместе со старшими братьями и сестрами пятилетние детишки уже приобщаются к традициям и поют всем известную песенку «Я коза-дереза из Москвы приехала, дайте рубль, дайте два, чтоб назад уехала!»













Бывают и более оригинальные компании, которые заранее готовят маленькие концертные номера на белорусском языке. Таким ребятам, как правильно, везет на конфеты и шоколадки больше: гомельчане не скупятся отблагодарить находчивых и смелых малышей.













Открывают двери квартир далеко не все, кому-то не нравится детский шум, кто-то вовсе не любит этот праздник. Но если уж повезло и навстречу выходит хозяин дома, то мальчишки и девчонки не теряются и поют заранее выученные стишки! За это получают жменьку семечек, мандаринок или леденцов.





Атмосфера в этот вечер невероятная, все улыбаются и желают друг другу счастливого Нового года! Радует, что и многие родители поддерживают своих детишек и ходят колядовать вместе с ними. Кстати, практически все дети в костюмах или с разрисованными лицами. Видно, что Колядки дети любят, ждут и заранее готовятся. Здесь и Петрушка, и лесные зверюшки, и самурай, и Бабы-Ежки!





Всего за несколько часов ребятам удается насобирать несколько килограммов конфет и печенья. Есть и шоколадки, и баранки, и даже деньги! Многие бегут домой, оставляя мешок со сладостями, и снова щедровать. За три часа колядок самые удачливые приносят домой больше трех килограмм конфет!









А вот такими фото проводов Старого Нового года делились горожане в своих соцсетях.