Гомельчане просят сохранить для истории последние троллейбус «ЗиУ» и автобус «Икарус»

За последние 15 лет общественный транспорт серьезно обновился, однако гомельчане не хотят, чтобы старые автобусы и троллейбусы утилизировали. Горожане предлагают сохранить их для истории.

Троллейбус «ЗиУ-682» служит верой и правдой более 45 лет. На сегодняшний день в городе остался единственный представитель данной модели, который совсем скоро отправится на покой. Следующий кандидат на списание последний автобус «Икарус-250», возраст которого перевалил за 30 лет.

Несмотря на то, что данные модели отслужили свое, жители Гомеля уверены, что транспорт следует восстановить и использовать на городских мероприятиях.

«Для Гомеля очень важно сохранить эти символы эпохи: история должна сохраняться не только в виде старых фотографий, но и в виде ходовых экземпляров общественного транспорта», — уверены активисты.

Вы можете поддержать идею, подписав петицию. Данное обращение также будет направлено в КУП «Горэлектротранспорт» и ОАО «Гомельоблавтотранс».