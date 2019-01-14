19 января в областном центре пройдет «Гомельская лыжня — 2019»

Праздник соберет любителей лыжного спорта в заречной зоне реки Сож.

Соревнования, приученные ко Всемирному Дню снега, запланированы на 19 января. Регистрация участников до 10.00. Построение команд в 10.30. Начало гонки в 11.00.

Традиционно будет проходить два старта: VIP-гонка на 500 метров и индивидуальная лыжная гонка среди любителей с общим стартом — один километр для женщин и два километра для мужчин.

Состязания проводятся в пяти возрастных группах: до 40 лет, от 40 до 50 лет, от 50 до 60 лет, от 60 до 70 лет, от 70 лет и старше.

В мероприятии примут участие работники облисполкома и Гомельского горисполкома, администраций районов Гомеля, райисполкомов, КГК Гомельской области, прокуратуры Гомельской области, областного суда, УВД облисполкома, областного управления МЧС, областного объединения профсоюзов.

Как сообщила директор областного учебно-методического центра физического воспитания населения Юлия Антонюк, в соревнованиях может поучаствовать и любой желающий. Регистрационный номер можно получить с 14 по 18 января с 9.00 до 17.00 в здании управления спорта и туризма облисполкома по улице Советской, 28 — в областном учебно-методический центр физического воспитания населения, и на старте в день мероприятия до 10.00.

С собой стоит захватить именную заявку с допуском (разрешением) медицинского учреждения или врача. Кроме того, во всех районах области 12 и 13 января прошли районные этапы соревнований по лыжным гонкам с максимальным охватом населения.