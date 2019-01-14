От −12 до +3, метели и сильный ветер. Погода в Гомеле на неделю

  • 14 января 2019, 09:17
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Морозов на этой неделе не предвидится, но сильный ветер и мокрый снег не дадут в полной мере насладиться зимой. В понедельник столбик термометра не опустится ниже −4, однако на протяжении всего дня будет свистеть ветер. К вечеру возможна метель.

Такая погода сохраниться до середины недели.

В ночь со среды на четверг синоптики обещают похолодание до −12, но оно будет недолгим: уже днем потеплеет до +3. Тем не менее от мокрого снега и ветра с порывами до 16 м/с горожанам не скрыться.




gomel.today
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Места: Гомель (24520)

Метки: Погода (1956), Главное (6694)

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