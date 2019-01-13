В Гомеле незрячие жалуются на дискриминацию при оформлении кредита и рассрочки. Власти пока не придумали, как помочь

«Незрячий гражданин, заключая кредитный договор с банковским учреждением, не имеет права собственноручно его подписать. Работники банка предлагают оформить доверенность на третье лицо, чтобы оно от имени незрячего ставило подпись», — письменно обратились незрячие гомельчане к депутату Виталию Шилову.

Они отмечают, что такое правило приводит к различным неудобствам, — например, они не могут оформить покупку в рассрочку и обычно вынуждены выкладывать всю сумму сразу. Незрячие считают это дискриминацией и предлагает властям дополнить существующие бланки банковских и торговых учреждений.

Депутат попросил Нацбанк рассмотреть возможность внести на законодательном уровне изменения в существующие формы договора, чтобы незрячие могли самостоятельно совершать сделки. Ассоциация белорусских банков, в свою очередь, уже попросила банки высказать свое мнение по этому вопросу.

— Мы, инвалиды по зрению (тотально незрячие), обращаемся к вам по следующему вопросу: в настоящее время в сфере взаимодействия инвалидов по зрению и банковской сферой имеют место дискриминационные моменты. В частности, незрячий гражданин, заключая кредитный договор с банковским учреждением, не имеет права собственноручно его подписать, — так начинается обращение незрячих к депутату Виталию Шилову.

Авторы поясняют, что работники банка «настойчиво предлагают» оформить в нотариальной конторе генеральную доверенность на третье лицо, которое будет подписывать документы от имени незрячего.

Эта просьба мотивирована тем, что незрячий гражданин не может ознакомиться с содержанием документов, из-за чего его подпись не имеет силы. В случае возникновения проблем и судебных разбирательств банк окажется в «щекотливой ситуации». «Вот от этой гипотетической проблемной ситуации банки и защищаются, требуя оформить генеральную доверенность», — пишут авторы обращения.

Из-за такого требования незрячий человек не может приобрести дорогостоящие товары в рассрочку и вынужден либо выкладывать всю сумму сразу, либо искать посредника, который согласится оформить ее на себя.

По мнению авторов письма, действия работников банковских и торговых учреждений в таком случае являются дискриминационными. Чтобы этого избежать, можно дополнить существующие бланки этих учреждений. В частности, разрешить работнику знакомить незрячего человека в присутствии свидетелей с содержанием документа и закреплять это подписями.

Координатор Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский рассказывает, что эта проблема поднимается не первый год. Однако пока конкретных решений принято не было.

— Есть так называемые повышенные риски, которые банки считают справедливым применять. Если банк вводит такого рода ограничения, то должны быть исследования, примеры и конкретные подтверждающие факты. Нам их никто не предоставил в свое время, — объясняет координатор.

Сергей Дроздовский рассказывает, что трудности возникают не только при оформлении кредита или рассрочки, но и при покупке страхового полиса.

— В сфере страхования инвалидность также применяется как рискованный элемент, который удорожает и ухудшает условия для клиента. Несколько лет назад мы делали круглый стол с представителями Минфина, лицензиатом страховых компаний. Там пояснили, что бизнес так учитывает свои риски. Но по большому счету ни банки, ни страховщики не попытались доказать реальность этих страховых рисков. Это просто предположение.