Россиянин вербовал гомельчанок в проститутки, теперь его будут судить

Несостоявшийся сутенер из России предстанет перед судом в Гомеле, сообщили БелТА в УВД Гомельского облисполкома.

«Завершено расследование в отношении 40-летнего россиянина, который вербовал гомельчанок для занятия проституцией. Как сообщили в Следственном комитете, в настоящий момент уголовное дело передано в прокуратуру для изучения и направления в суд», — проинформировали в милиции. Уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК (организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией) расследовал Гомельский РОСК.

Неработающий 40-летний житель Вологодской области приехал в Гомель в начале сентября 2018 года. Он искал девушек для занятия проституцией на территории России. «Две гомельчанки согласились поехать с ним. Но план переправки будущих секс-рабынь провалился днем 2 октября 2018 года. В Добрушском районе на границе Беларуси и России автомашина с россиянином и девушками была задержана оперативниками», — напомнили в УВД.