Какие звёзды видны зимой в Гомеле

Привлекательность зимнего звёздного неба не только в его чарующей черноте, контрастирующей с белизной ландшафта. Оно богато яркими звёздами, выразительными созвездиями.

В юго-восточной части небосвода вечером из-за горизонта появляется фигура легендарного охотника Ориона. На звёздных картах и небесных глобусах это созвездие окружено несколькими животными. Справа и сверху на него мчится разъярённый бык — Телец. Но он же не страшен Ориону, который встречает Тельца высоко занесённой палицей. К тому же охотника охраняют две верные собаки — Большой (внизу слева) и Малый Псы. Впрочем, Большого Пса отвлёк Заяц, пустившийся наутёк из-под ног Ориона, а Малый Пёс готов вскочить на спину Единорогу, который напал на охотника сзади.

Эту сцену небесной охоты увидели древние астрономы ещё несколько тысяч лет назад. Столь же «великовозрастны» и другие созвездия, которые лучше всего наблюдать зимой. Это Возничий (под Орионом), левее и выше — Близнецы и Рак. Заметим, что два последних, а также Телец, относятся к зодиакальным. То есть через них летом лежит путь Солнца по небесной сфере.

А как непривычно для нашего слуха звучат названия самых ярких звёзд этих созвездий: Ригель и Бетельгейзе — у Ориона, Альдебаран — у Тельца, Сириус — у Большого Пса, а Процион — у Малого. Капелла — самая яркая звезда Возничего, Кастор и Поллукс — ярчайшие в Близнецах. О каждой из них, а также об астрономических объектах, расположенных в этих созвездиях, учёные могут рассказать много интересного. Да и загадок природа хранит ещё немало. А сколько удивительных фотографий объектов зимнего звёздного неба сделали астрономы-профессионалы и любители этой древнейшей и современнейшей, продолжающей и сегодня бурно развиваться науки.

Разве это не повод взять вместе со своими детьми, внуками карты звёздного неба или заглянуть в интернет, например, на сайт «Звёздная карта».

Величественную картину Вселенной дополнят события, уже отражённые в астрономическом календаре на 2019 год. Так, например, в конце февраля на звёздном небе можно будет увидеть сразу пять (!) планет: Меркурий и Марс — вечером, Венеру, Юпитер и Сатурн — утром. Причём ярчайшая из них — Венера — 22 января «встретится» с Юпитером, а 18 февраля — с Сатурном.

При условии хорошей погоды 21 января утром (до восхода Солнца) мы сможем увидеть полное лунное затмение. Момент наибольшей фазы наступит в 8 часов 12 минут белорусского времени, Луна будет находиться в западной части небосвода низко над горизонтом.

И наконец, для любителей «сенсаций»: планета (или звезда) Нибиру всё ещё летает вместе с газетами, журнальными и интернетовскими давно протухшими «утками» и поэтому ничем нам не грозит, как и не собирается взрываться звезда Бетельгейзе (в Орионе). Да и пришельцы из «созвездия Сириус» нас пока не посещали. Во всяком случае, так утверждают астрономы.

Зато астрологи всех мастей готовы подложить нам Свинью (или Кабана) 5 февраля на Новый год по восточному календарю. Звёздного вам неба!