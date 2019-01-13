Куда сходить на Старый Новый год в Гомеле

Старый Новый год — это необычайно тёплый, радостный и волшебный праздник, который мы отмечаем в ночь с 13 на 14 января. В предстоящее воскресенье гомельчане услышат весёлые песни щедрующих ребят и смогут побывать на яркой концертной программе возле главной ёлки города.

Выступление артистов на площади Ленина можно будет услышать, начиная с 16.00. Сказочные персонажи будут радовать ребят в Гомельском государственном цирке, где в 16.00 стартует представление «Волшебный эликсир Деда Мороза».

Зрители постарше получат в этот день массу приятных впечатлений, побывав на музыкальной комедии в 2-х действиях «Женихи» в Гомельском областном драматическом театре. В исполнении артистов прозвучат искромётные произведения Олеши, Катаева, Бабеля, Ильфа и Петрова, других классиков советской литературы.

Для любителей британского юмора в молодёжном театре состоится премьера английской чёрной комедии «Братишки (BAD BOYS)». Начало в 18.00.

В 19.00 в Городском центре культуры гостей вечера ждёт диско-программа, посвящённая старому Новому году «Для тех, кому за...» А развлекательное обрядовое представление «А каляды у разгары» подготовят для зрителей 13 января творческие коллективы ДК «Костюковка». Приходите, будет интересно.