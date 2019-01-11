В Молдове задержали женщину, которую разыскивали через Интерпол за снятие денег с чужих карточек в Гомеле и Минске

В Молдове задержали женщину, разыскиваемую в Беларуси за компьютерный шпионаж. 29-летняя молдаванка Стелла пыталась выехать на автробусе в Румынию, но ее фамилия оказалась в базе Интерпола. Власти нашей страны подали ее в международный розыск еще 25 июня 2013 года. В результате сотрудники пункта пограничного контроля Албица передали задержанную оперативникам Службы уголовных расследований полиции, информирует zdg.md.

Скорее всего женщина проходит по групповому делу о хищении с банковских карт в Минске и Гомеле. Группа граждан Молдовы устанавливала скиммеры на банкоматы. Потерпевшими признаны более 2,5 тысячи человек. Задержать тогда удалось только одного злоумышленника.