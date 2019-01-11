Уроженка Гомеля выступит на Европейском фестивале поэзии. Почитайте её стихи

Мария Малиновская, редактор отдела поэзии в журнале «Литерратура», в апреле выступит на Европейском фестивале поэзии. Он продлится с 4 по 17 число, а выступать поэты будут в пяти разных городах Великобритании и Франции. Когда именно выступит беларуска, пока что не уточняется.





Мария родилась в Гомеле, с 2010 по 2015 год участвовала в форуме молодых писателей в Липках. Уже выпустила три сборника, первый − в 15 лет (в 2009 году). Высшее образование получила в России − она окончила Литературный институт имени Горького. Сейчас она работает редактором отдела поэзии в журнале «Литерратура», где в том числе публикует и свои стихотворения. К сожалению, на сайте в списке поэтов возле имени Марии указано «Russia».

В октябре 2016 года в вестнике современного искусства Цирк Олимп+TV вышла вторая часть её цикла «Каймания». Обе части попали в лонг-лист премии Аркадия Драгомощенко 2016 года (потом она попала в лонг-лист этой премии и в 2017 году). Виталий Лехциер, номинатор Марии на премию, написал про неё так: «Поэтический цикл Марии Малиновской „Каймания“, состоящий из двух частей, представляет собой актуальную и необычную вариацию документальной поэзии, выполненной на чрезвычайно сложном и неоднозначном материале − аутентичных высказываниях людей, находящихся на учёте в психиатрической клинике. Неслучайно публикация его первой части вызвала в литературной среде Фейсбука настоящую дискуссионную бурю, − цикл актуализирует фундаментальные проблемы соотношения эстетики и этики, своей и чужой речи в практике поэтического письма, текста и тех социальных практик, элементом которых он является».

Её стихи переводили на английский, итальянский, норвежский и польский языки. Из последнего, что она опубликовала − небольшой сборник «Материк», который на сайте «Литерратуры» появился 23 декабря 2018 года. Вот одно стихотворение из него, остальные можете прочитать на сайте.

Всё что могло быть иначе

ещё может

но никогда не будет

брезжит на грани возможности





как солнце готовое

навернуться на землю

но откатывающее в ночь





как запоздалая смерть

настигающая в прошлом

где внезапно находят труп

на мачте подстанции





воровал энергию чтобы

переброситься в будущее

и получилось





расстояние между собой

растёт

создавая колоссальное напряжение

и бабочки попадая в него

бьются

заключённые в момент жизни





а птицы преодолевая его

оставляют длиться

каждое сделанное движение





там где нас нет

набухает наша возможность

иногда мы там появляемся

втайне от самих себя





и делаем что-то непоправимое

чтобы потом

никогда не узнать об этом