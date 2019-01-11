Где будут работать мобильные датчики контроля скорости в ближайшую неделю

  • 11 января 2019, 18:12
  • 46
  • 0


ГАИ Гомельской области рассказала, где будут размещены датчики контроля скорости на территории региона с 14 по 20 января.




gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24502)

Метки: Авто (6233), Общество (32921)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров