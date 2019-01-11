Где будут работать мобильные датчики контроля скорости в ближайшую неделю

1 Уроженка Гомеля выступит на Европейском фестивале поэзии. Почитайте её стихи Мария Малиновская, редактор отдела поэзии в журнале «Литерратура», в апреле выступит на Европейском фестивале поэзии. Он продлится с 4 по 17 число, а высту...

58 В Минске начался суд над экс-замминистра здравоохранения. Как врачебные функционеры брали взятки в десятки тысяч долларов В Минском городском суде 11 января начался разбор уголовного дела в отношении заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого и главного врача 12-ой городской клинической стом...

255 В Кремле ответили на угрозу Лукашенко о потере «единственного союзника» Россия не ставит под сомнение курс на расширение стратегического взаимодействия с Беларусью. Об этом в пятницу, 11 января, заявила официальный представитель российского М...

183 Тюрьма за секс без согласия. В Украине вступил в силу новый закон Тюрьма за секс без согласия. В Украине вступил в силу новый закон

148 «Остается жить, экономя». Эксперт рассказал, почему все последние инициативы Лукашенко выглядят сомнительно Лукашенко противоречит сам себе: объединение России и Беларуси называет «дурными разговорами», но допускает частичное выполнение союзного договора....