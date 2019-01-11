Производитель из Гомельской области оскандалился, выпустив к Новому году белорусское «просекко» из несуществующего сорта винограда

Перед Новым годом во многих магазинах нашей страны появилось просекко беларуского розлива под названием San Remino за очень небольшие (относительно зарубежного просекко) деньги: от 6,5 до 12 рублей. Изготовителем продукта выступает ООО «Сябры», произведено беларуское просекко в Гомельской области.

Появление этого напитка вызвало немалое возмущение у винного эксперта, совладельца бара «Хороший год», автора телеграм-канала о вине Александра Кульбачко. Он обосновал свою тревогу тем, что продукт, обозначенный как просекко, имеет очень мало общего с настоящим итальянским сухим игристым вином. Есть опасение, что потребитель может быть введен в заблуждение.

Вот что пишет Александр Кульбачко о новом продукте и его свойствах.

Удивляет градус (уровень алкоголя) в этом напитке. Он — по правилам Консорциума Просекко — должен достигать 11%, но в Гомеле решили, что 6,9% будет вполне достаточно для непридирчивых и непривычных к роскоши вкусов белорусов. Предположу, что производителю очень хотелось получить дешевую и простую в получении пивную акцизную марку на этот продукт, избежав лишних затрат и заморочек. На выходе имеем слабоалкогольный натуральный газированный непастеризованный напиток с манящим словом «просекко» в названии.

Дальше — больше. Итальянец, изучив состав, умер бы на месте. Здесь кроме белого виноматериала из сортов винограда европейско-азиатской группы (означает, что никто винограда в составе не знает, а если и знает, то почему не говорит?) и воды (налей в бочку вина 3 бочки воды — получишь 4 бочки вина), указан экстракт винограда Просекко. Но вот беда, винограда Просекко уже больше 10 лет не существует в природе. Есть запутанная история о том, как в Италии как бы был виноград Просекко, но потом его законодательно стали называть Глера.





Теперь словом просекко называют только игристое вино, произведенное из винограда Глера в 9 провинциях Италии в областях Фриули-Венеция-Джулия и Венеция. По данным Погранкомитета РБ окрестности Гомеля пока в состав северных регионов Италии не влились и белорусские пограничники все также бдительно несут службу на прежних рубежах.

Может ли такой продукт подорвать доверие к настоящему просекко? В последнее время в РБ появилось много реплик знаменитых продуктов и напитков «с наименованиями» и, к сожалению, почти все они очень проигрывают оригиналу, вызывая отторжение продукта у людей, способных его оценить и купить. Самый лучший пример — повальное увлечение наших сыродельных заводов производством пармезана — делает каждый, каждый гордое имя дает и от каждого плюются люди. И дело не в том, что все производители делают очень плохо, например, в Верхнедвинске делают «очень хороший вкусный выдержанный твердый сыр», да только это не Пармезан. И в сравнении с Пармезаном сыр из Верхнедвинска — провал, хотя сам по себе неплох.

С игристыми винами история такая же. В погоне за хайпом производитель может назвать свой напиток хоть Просекко, хоть Франчакортой, и с подслеповатыми людьми это может разок сработать. Ведь цена, ведь дорогое заграничное название — точно должно продаваться. Но потом наступает момент пробы — вкусовые качества продукта быстренько возвращают людей на землю, наступает грусть и отторжение.

Почему не сделать красиво и не развивать собственный бренд с историями и стабильным качеством? Вспомните тот же «Радзивил» от МЗИВа... стабильное, ровное вино, делается по тому же «методу Шарма», что и Просекко, из того же винограда «европейско-азиатской группы», что и San Remino Prosecco, только из более ли менее хорошего. На выходе имеем стабильно достойный результат с напитком, который не стыдно поставить на стол.

Измениться ли отношение людей к категории? Нет, конечно. Те, кто выбирал «Советское Шампанское» за цену, яблочный шарм и «шальную императрицу», так будут выбирать его и вот этот продукт из несуществующего винограда. Те, кто выбирал вкус и наслаждение напитком, будут по-прежнему выбирать в тех категориях, в которых и всегда выбирали. Правда, в этих людях может появиться на одну щепотку скептицизма больше)

Рекомендация одна — читайте этикетку, пейте хорошее вино и, по необходимости, пишите в Консорциум Просекко письма вот по этому адресу tutela@consorzioprosecco.it