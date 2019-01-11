А что залито у тебя? Госсаннадзор запретил к продаже почти 20 наименований токсичных стеклоомывателей

По результатам лабораторных исследований в Беларуси выявлены низкозамерзающие стеклоомыватели, которые не соответствуют требованиям безопасности.

Один из них продавался магазине «Два гуся» на улице Мазурова, сообщает официальный сайт Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии. В стеклоомывающей жидкости Winter Formula — 30 российской фирмы ООО «ИНТЕГРА» оказалось повышенное содержание метанола. Что не соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. Реализация токсичной автохимии была запрещена.

В список небезопасной продукции Госсаннадзор внес незамерзайку «ZIMOFFKA» марки (-30). Содержание метанола в отобранной пробе превышало норму в 450 раз. Объемная доля токсичного спирта составила 22,53% при допустимых 0,05%. В стеклоомывателе Master ICE — 30ºС содержание метанола превышало норму в 520 раз, а в NORD ACTIVE — 30º вообще в 579 раз.

На территории Беларуси запрещена реализация стеклоомывателей российского производства, не соответствующих требованиям безопасности: