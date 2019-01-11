А что залито у тебя? Госсаннадзор запретил к продаже почти 20 наименований токсичных стеклоомывателей

По результатам лабораторных исследований в Беларуси выявлены низкозамерзающие стеклоомыватели, которые не соответствуют требованиям безопасности.
Один из них продавался магазине «Два гуся» на улице Мазурова, сообщает официальный сайт Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии. В стеклоомывающей жидкости Winter Formula — 30 российской фирмы ООО «ИНТЕГРА» оказалось повышенное содержание метанола. Что не соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. Реализация токсичной автохимии была запрещена.
В список небезопасной продукции Госсаннадзор внес незамерзайку «ZIMOFFKA» марки (-30). Содержание метанола в отобранной пробе превышало норму в 450 раз. Объемная доля токсичного спирта составила 22,53% при допустимых 0,05%. В стеклоомывателе Master ICE — 30ºС содержание метанола превышало норму в 520 раз, а в NORD ACTIVE — 30º вообще в 579 раз.
На территории Беларуси запрещена реализация стеклоомывателей российского производства, не соответствующих требованиям безопасности:
- ICE DRIVE — 30 (ООО «ИВЕНТА»)
- FROZon −30C c маркировкой Artic GIeid −30º (ООО «МАСТЕР-АКВА»),
- Ultra Cleaner −30 (ООО «Реверс»)
- ULTRA CLEANER — 25ºС (ООО «Реверс»),
- SNOW QUEEN OF THE ROAD — 30 (ООО «Альтаир»)
- Clean Way минус 30 (ООО «ИВИОН»)
- FrozOK минус 30 (ООО «Авто-Химическая компания»)
- AutoLyx (ООО «Авангард»)
- MAGIC ICE — 30º (ООО «ПЛК»)
- Cold Star — 30 с маркировкой
- «GLEID EXPERT» (ООО «КлинГласс»),
- RedLine — 30 (ООО «ИнтерТорг»)
- ZIMOFFKA марки (-30) (ООО «Вектор»).
- Winter Formula — 30 (ООО «ИНТЕГРА»)
- GLEID EXPERT — 30 (ООО «КлинГласс»),
- «Обзор — 30ºС» с ароматом яблока (ООО «Форнэкс»),
- NORD ACTIVE — 30º (ООО «Параллель Лимитэд»),
- «Обзор» — 30ºС с ароматом яблока (ООО «Альтаир»),
- SNOW QUEEN OF THE ROAD — 30 (ООО «Альтаир»)
- «Master ICE» — 30ºС (ООО «Нортвуд»).
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