А что залито у тебя? Госсаннадзор запретил к продаже почти 20 наименований токсичных стеклоомывателей

  • 11 января 2019, 15:27
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По результатам лабораторных исследований в Беларуси выявлены низкозамерзающие стеклоомыватели, которые не соответствуют требованиям безопасности.

Один из них продавался магазине «Два гуся» на улице Мазурова, сообщает официальный сайт Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии. В стеклоомывающей жидкости Winter Formula — 30 российской фирмы ООО «ИНТЕГРА» оказалось повышенное содержание метанола. Что не соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. Реализация токсичной автохимии была запрещена.

В список небезопасной продукции Госсаннадзор внес незамерзайку «ZIMOFFKA» марки (-30). Содержание метанола в отобранной пробе превышало норму в 450 раз. Объемная доля токсичного спирта составила 22,53% при допустимых 0,05%. В стеклоомывателе Master ICE — 30ºС содержание метанола превышало норму в 520 раз, а в NORD ACTIVE — 30º вообще в 579 раз.

На территории Беларуси запрещена реализация стеклоомывателей российского производства, не соответствующих требованиям безопасности:

  • ICE DRIVE — 30 (ООО «ИВЕНТА») 
  • FROZon −30C c маркировкой Artic GIeid −30º (ООО «МАСТЕР-АКВА»), 
  • Ultra Cleaner −30 (ООО «Реверс») 
  • ULTRA CLEANER — 25ºС (ООО «Реверс»), 
  • SNOW QUEEN OF THE ROAD — 30 (ООО «Альтаир») 
  • Clean Way минус 30 (ООО «ИВИОН») 
  • FrozOK минус 30 (ООО «Авто-Химическая компания») 
  • AutoLyx (ООО «Авангард») 
  • MAGIC ICE — 30º (ООО «ПЛК») 
  • Cold Star — 30 с маркировкой 
  • «GLEID EXPERT» (ООО «КлинГласс»), 
  • RedLine — 30 (ООО «ИнтерТорг») 
  • ZIMOFFKA марки (-30) (ООО «Вектор»). 
  • Winter Formula — 30 (ООО «ИНТЕГРА») 
  • GLEID EXPERT — 30 (ООО «КлинГласс»), 
  • «Обзор — 30ºС» с ароматом яблока (ООО «Форнэкс»), 
  • NORD ACTIVE — 30º (ООО «Параллель Лимитэд»), 
  • «Обзор» — 30ºС с ароматом яблока (ООО «Альтаир»), 
  • SNOW QUEEN OF THE ROAD — 30 (ООО «Альтаир») 
  • «Master ICE» — 30ºС (ООО «Нортвуд»).




Гомельская правда
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