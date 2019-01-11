В прошлом году на Гомельщине произошло 146 ДТП с участием пешеходов. Погибли 23 человека

На территории Гомельской области есть проблема, связанная с наездами на пешеходов на пешеходных переходах, особенно в темное время суток. Один из основных факторов таких наездов — не предоставление водителями преимущества в движении пешеходу. В 2018 году 13571 водитель нарушил это требование Правил дорожного движения.

Как рассказали в УГАИ УВД облисполкома, на территории Гомельской области было совершено 146 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 23 человека погибли и 125 были травмированы. По вине водителей произошло 113 ДТП.

С 11 по 20 января областная ГАИ проводит профилактическое мероприятие «Уступи дорогу пешеходу!».

Госавтоинспекция напоминает: к правам пешехода относится право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора, а обязанность водителя — уступить дорогу пешеходу. В свою очередь водитель транспортного средства, согласно действующего законодательства, на нерегулируемых пешеходных переходах обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть. А если перед пешеходным переходом остановилось (стоит) или замедлило движение транспортное средство, то водители других автомобилей, движущихся по соседним полосам в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу.

За нарушение Правил дорожного движения, водители транспортных средств могут быть привлечены к административной ответственности.