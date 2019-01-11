Фотофакт: на Пролетарской «Фольксваген» угодил под колеса рейсового автобуса

  • 11 января 2019, 14:31
  • 1941
  • 0


На улице Пролетарской недалеко от перекрестка с улицей Гагарина столкнулись легковой автомобиль «Фольксваген» и рейсовый городской автобус «МАЗ».

На улице Пролетарской недалеко от перекрестка с улицей Гагарина столкнулись легковой автомобиль «Фольксваген» и рейсовый городской автобус «МАЗ».

Фотографии происшествия опубликовал в своем инстаграме @maz_107 и подписал снимки следующим образом: «Вот что бывает, когда заведомо нарушаешь ПДД (движение прямо из полосы для движения только налево или разворот, обгон на перекрестке). Немножко не рассчитал свои силы...».






gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24502)

Метки: Авто (6233), Происшествия (13700)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров