«Государство считает меня тунеядцем». Гомельчанин уплатил подоходный налог, но попал в базу незанятых

«Суть декрета в том, чтобы человек непосредственно был занят в экономике. Я же работаю и плачу подоходный налог, но при этом государство считает меня тунеядцем», — недоумевает гомельчанин Андрей. Мужчина занимается рекламой в интернете и зарабатывает около 700 долларов, но по трудовой книжке числится безработным. В начале января ему пришло уведомление прийти в районную комиссию по содействию занятости населения.





«В субботу, 5 января, принесли мне бумагу, которая уведомляет о том, что я включен в базу тунеядцев. Просят явиться до 21 января и объясниться перед комиссией», — рассказывает Андрей.

Официально Андрей нигде не устроен. По образованию он инженер и до нынешнего места работы трудился на гомельском литейном заводе «Центролит». Мужчина вспоминает, что тогда ему платили 2,5 миллиона «старыми» деньгами.

Последние три года мужчина занимается рекламой в интернете — начисления Андрею производит ирландская компания, деньги приходят на банковский счет. Раз в год он платит подоходный налог как физлицо, выплаты в казну государства составляют примерно 700−1000 рублей

— График свободный, это не стандартный восьмичасовой день. Примерно выходит по четыре часа в сутки — могу засесть с утра до вечера, могу день не работать. Сейчас средний заработок за месяц составляет 600−700 долларов, на эти деньги содержу семью, еще ремонт в квартире делаю. У меня жена недавно из декрета вышла и пока в раздумьях, чем ей заниматься, — поясняет мужчина.

Андрей говорит, что возмущен тем, что ему пришло уведомление подтвердить занятость:

— Суть декрета в том, чтобы человек непосредственно был занят в экономике. Я же работаю и плачу подоходный налог, но при этом государство считает меня тунеядцем. Почитал, что в этом случае будут начисляться стопроцентные платежи за воду и отопление. В принципе не такие большие деньги, но мне, как человеку, обидно, — поясняет житель Гомеля.

Граждан Беларуси, которые выплачивают ежегодный подоходный налог, включили в базу не занятых в экономике. В прежнем президентском декрете № 3 среди граждан, которые освобождались от «тунеядского» сбора, фигурировали те, кто уплатил подоходный налог с физических лиц, единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, налог при упрощенной системе налогообложения в размере не менее 20 базовых величин, сбор за ремесленную деятельность и сбор за услуги в сфере агротуризма.