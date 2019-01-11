Погода в Гомеле на выходные: наконец-то немного потеплеет

Похоже, что суровые зимние морозы взяли небольшую паузу.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в субботу утром опустится до −10°С, но уже к вечеру заметно потеплеет до −3°С. Ожидается небольшой снегопад.

В воскресенье синоптики также прогнозируют снег, а температура воздуха поднимется до −1°С.