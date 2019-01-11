Очередное уплотнение. В центре Гомеля ускоренными темпами возводят десятиэтажку — видеорепортаж «СН»

  • 11 января 2019, 11:10
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В непростой ситуации оказались жильцы домов по улицам Рогачёвская-Советская. Не имея положенных законом нормальных дворовых территорий, прямо под окнами домов, примыкая к детскому саду, стали возводить десятиэтажный дом. Обратившись в разные инстанции, с первых недель стройки, жильцы смогли зафиксировать ряд нарушений. Строительство не прекращается — жильцы пытаются отстоять свои права.




Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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