В Гомеле из-за столкновения двух легковушек в аварию угодили пять автомобилей — фото

  • 11 января 2019, 10:31
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В четверг около 18:00 на перекрёстке улиц Кирова и Дынды (Старый Аэродром) случилась массовая авария.

Автомобиль «Шкода» ехал по Кирова в направлении центра города, а «Рено» выезжал на Кирова с улицы Дынды, сообщает CHP24.BY. От столкновения «Шкоду» отбросило на парковку справа, где автомобиль столкнулся с еще несколькими автомобилями, а «Рено» развернуло и он задел легковой «Фольксваген».


Из-за аварии, которая заняла две полосы движения, образовалась серьезная пробка. На место ДТП прибыли карета скорой помощи и машина автоинспекции. Медики диагностировали у одного из водителей травму руки.






gomel.today
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Места: Гомель (24502)

Метки: Авто (6233), Происшествия (13700)

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