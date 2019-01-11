В Гомеле из-за столкновения двух легковушек в аварию угодили пять автомобилей — фото

В четверг около 18:00 на перекрёстке улиц Кирова и Дынды (Старый Аэродром) случилась массовая авария.

Автомобиль «Шкода» ехал по Кирова в направлении центра города, а «Рено» выезжал на Кирова с улицы Дынды, сообщает CHP24.BY. От столкновения «Шкоду» отбросило на парковку справа, где автомобиль столкнулся с еще несколькими автомобилями, а «Рено» развернуло и он задел легковой «Фольксваген».





Из-за аварии, которая заняла две полосы движения, образовалась серьезная пробка. На место ДТП прибыли карета скорой помощи и машина автоинспекции. Медики диагностировали у одного из водителей травму руки.







