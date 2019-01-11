В Гомеле из-за столкновения двух легковушек в аварию угодили пять автомобилей — фото
- 11 января 2019, 10:31
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Места: Гомель (24502)
Метки: Авто (6233), Происшествия (13700)
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