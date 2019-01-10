Доброты в ленту. В Гомеле разыскивают девушку, которая помогла упавшему в троллейбусе дедушке

24 декабря на остановке «Площадь Ленина» в троллейбусе № 16 упал пожилой мужчина. На помощь ему пришла только одна девушка. С мужчиной все в порядке, однако родственники переживают — они так и не успели поблагодарить гомельчанку.

Сегодня Игорь Брель на своей странице «ВКонтакте» обратился к горожанам с просьбой найти спасительницу по имени Вика. В тот день примерно в 14.30 дедушка зашел с транспорт и упал. Однако Вика не только помогла ему подняться, но и позвонила родным, вывела из троллейбуса и, как говорит Игорь, «передала нам на руки».

Вика звонила с номера дедушки, поэтому контактных данных у родственников не осталось, однако они не теряют надежды все же найти отзывчивую девушку и поблагодарить лично.

Возможно, Вика увидит данное сообщение и откликнется, но пользователи соцсетей уверены: «Вселенная все видит и знает, она сама поблагодарит».

«Дай Бог здоровья Вашему дедушке! И всем добрым людям, — пишут гомельчане. — А Вашей семье хочется сказать спасибо за этот тёплый позыв во Вселенную. Побольше бы добрых людей на планете Земля!»