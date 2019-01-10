Зимой в Гомеле по выходным продолжат работу сельскохозяйственные ярмарки

  • 10 января 2019, 16:26
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В январе и феврале на площади Восстания продолжат свою работу ярмарки выходного дня, на которых можно будет приобрести сельскохозяйственную продукцию и изделия народных промыслов.

Ярмарки пройдут по выходным — 12-13, 19- 20, 26- 27 января, 2- 3, 9-10, 16-17 и 23-24 февраля с учётом погодных условий. Режим работы — с 9.00 до 15.00, сообщает Гомельский горисполком.

На ярмарках будут работать торговые организации города, предприятия перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, рыбоводческие и фермерские хозяйства, пчеловоды и ремесленники. Продавцы обещают скидки на товаров.

Во время проведения ярмарок закрывается движение всех видов транспорта по площади Восстания Гомеля:

  • с 18.00 11 января до 17.00 13 января, 
  • с 18.00 18 января до 17.00 20 января, 
  • с 18.00 25 января до 17.00 27 января, 
  • с 18.00 1 февраля до 17.00 3 февраля, 
  • с 18.00 8 февраля до 17.00 10 февраля, 
  • с 18.00 15 февраля до 17.00 17 февраля, 
  • с 18.00 22 февраля до 17.00 24 февраля.




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