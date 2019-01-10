Зимой в Гомеле по выходным продолжат работу сельскохозяйственные ярмарки

428 На предприятии в Молодечно бык тяжело травмировал человека. Мужчина умер спустя пару дней В Молодечно следователи выясняют обстоятельства травмирования рабочего мясокомбината, который скончался спустя четыре дня в реанимации. По словам читателей TUT.BY, мужчину ударил бык, н...

578 Пока взрослые снимали пожар на телефон, слуцкий подросток спасал человека В деревне Малая Падерь Слуцкого района 15-летний Даниил Жданко не побоялся броситься в горящий дом, чтобы спасти соседа, пишет kurjer.info. Происшествие случилось 8 января....

4897 Доброты в ленту. В Гомеле разыскивают девушку, которая помогла упавшему в троллейбусе дедушке 24 декабря на остановке «Площадь Ленина» в троллейбусе № 16 упал пожилой мужчина. На помощь ему пришла только одна девушка. С мужчиной все в порядке, однако род...

366 Житель Орши взял взаймы у знакомых $54 тыс. и проиграл их в казино Сотрудниками отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан 29-летний житель Орши. Об этом БелТА сообщила официал...

977 Почему Лукашенко заговорил по-белорусски Глава государства выступил с речью на белорусском языке. Это случилось 9 января на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», спецпремии и премии «Белорусский с...