Названы самые популярные имена в Гомеле

В тройках лидеров София, Полина и Дарья, Артем, Максим и Александр.

Чуть меньше по улицам города в 2019-м будет шагать годовалых Ксений, Анн, Алис и Ев, Иванов, Михаилов, Матвеев и Даниилов. Наверняка, будут оглядываться гомельчане, заслышав такие редкие имена, как Аврора, Олимпиада, Констанция, Неонилла, Мириам, Илон, Грей, Родомир, Дениз, Патрик. Редко современные родители называют детей Иринами, Натальями, Лидиями, Игорями, Вадимами, Антонами.

Всего в Гомеле отделами загс в прошлом году зарегистрированы 5122 актовые записи о рождении: мальчиков — 2630, девочек — 2492. На свет появились 53 двойни.