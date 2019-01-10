Названы самые популярные имена в Гомеле

  • 10 января 2019, 13:44
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В тройках лидеров София, Полина и Дарья, Артем, Максим и Александр.

Чуть меньше по улицам города в 2019-м будет шагать годовалых Ксений, Анн, Алис и Ев, Иванов, Михаилов, Матвеев и Даниилов. Наверняка, будут оглядываться гомельчане, заслышав такие редкие имена, как Аврора, Олимпиада, Констанция, Неонилла, Мириам, Илон, Грей, Родомир, Дениз, Патрик. Редко современные родители называют детей Иринами, Натальями, Лидиями, Игорями, Вадимами, Антонами.

Всего в Гомеле отделами загс в прошлом году зарегистрированы 5122 актовые записи о рождении: мальчиков — 2630, девочек — 2492. На свет появились 53 двойни.




Анна Концевая, Гомельская правда
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