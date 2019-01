Какие кинопремьеры ждут гомельчан с 10 января

Афиша гомельского кинопроката ближайших двух недель поможет справиться с послепраздничным настроением и найти себя в кино.

Путь домой

Жанр: семейная мелодрама





Эта семейная история о настоящей верной дружбе человека и собаки, основанная на международном бестселлере В. Брюса Камерона. Вместе с супругой Катрин Мишон они бережно переписали сюжет оригинальной книги и превратили его в киносценарий.

В центре повествования оказывается Белла — одинокий и крошечный щенок питбуля, которому крупно повезло. От дрязг и прозябания на опасных городских улицах Беллу спас добродушный и весёлый Лукас, не сумевший пройти мимо трагедии четвероногого существа и решивший приютить её у себя дома. Долгое время озорная Белла была окружена любовью своего хозяина и лучшего друга, пока в один из дней их совместное времяпрепровождение не окончилось разлукой: лучшие друзья оказались разделены расстоянием в сотни километров. Теперь Белле предстоит долгое, полное опасностей и необычных знакомств путешествие домой, к своему хозяину.

В 2017-м году по одноимённой книге В. Брюса Камерона уже была снята комедийная драма «Собачья жизнь». Однако сейчас перенести на экраны историю настоящей любви вызвался режиссёр Чарльз Мартин Смит, известный своими картинами «История Дельфина» и «Король воздуха». Экранное воплощение собаки Беллы исполнила дворняжка Шелби, найденная после кропотливых и затянувшихся поисков в стенах приюта округа Читам в штате Теннеси.

В кинотеатрах с 10-го января

Крид 2

Жанр: спортивная драма





Сильвестру Сталлоне спустя несколько десятилетий всё ещё не даёт покоя образ целеустремленного боксёра Рокки Бальбоа. И уже в ближайшие недели кинопроката мы вновь увидим актёра в киноленте «Крид 2», поставленной режиссёром Стивеном Кейплом — младшим, ранее отметившимся фильмами «Класс» и «Земля обетованная».

В сиквеле снискавшей популярность зрителей картины «Крид: Наследие Рокки» зритель будет продолжать наблюдать за жизненными перипетиями боксёра Адониса Крида (в исполнении Майкла Б. Джордана). Он будет пытаться найти баланс между личной жизнью и подготовкой к своему следующему бою — самому большому вызову во всей его карьере. Предстоящий поединок имеет для Адониса важное значение. Противник, с которым ему предстоит встретиться, тесно связан с прошлым семьи Крида, что лишь накаляет напряжённую обстановку. Теперь легендарному Рокки Бальбоа, стоящему горой за своим протеже, и главному герою предстоит лицом к лицу встретиться с призраками прошлого, чтобы в конце концов понять, за что они на самом деле сражаются и что на свете нет ничего ценнее собственной семьи.

Пожалуй, самым любопытным фактом сюжета картины «Крид 2» станет возвращение Ивана Драго (в исполнении Дольфа Лундгрена). Того самого невероятно мощного русского боксёра из «Рокки IV», некогда отнявшего жизнь отца центрального персонажа — Аполло Крида. В сиквеле Сильвестр Сталлоне не только в очередной раз примерил на себя образ Рокки Бальбоа, но и выступил продюсером и сценаристом ленты. А на роль сына Ивана Драго был приглашён румынский боксёр Флориан «Big Nasty» Мунтян.

В кинотеатрах с 10-го января

Начни сначала

Жанр: комедийная мелодрама





Новый фильм режиссёра Питера Сигала, сделавшего карьеру на поприще юмористических и мелодраматичных кинолент («50 первых поцелуев», «Всё или ничего», «Управление гневом») — картина с Дженнифер Лопес, исполняющей роль сотрудницы нью-йоркской сети магазинов Майе.

Простая девушка из Куиннса по имени Майя сообразительна и умеет прекрасно наладить общение с любым клиентом и работником супермаркета, где героиня работает не первый год и уже давно переросла свою должность помощника менеджера. Когда героине представляется возможность получить должность управляющей магазином, Майя, ни секунды не сомневаясь, пишет резюме и отправляет его руководству, однако её обходит мужчина со степенью MBA. Но неудача для героини оборачивается совершенно неожиданным образом. Спустя несколько дней Майе предлагают работу в престижнейшей фирме в Манхэттене, и теперь у неё появляется шанс доказать всем корпоративным снобам простую истину — стремление и талант гораздо важнее университетской корочки.

В составе съёмочной группы картины «Начни сначала» также принимают участие Майло Вентимилья, Ванесса Хадженс и Фредди Строма. Сама Дженнифер Лопес изначально была единственной кандидатурой на главную роль в картине.

В кинотеатрах с 10-го января

Астерикс и тайное зелье

Жанр: анимационная комедия





Французские анимационные фильмы нечастый гость гомельских кинотеатров, тем интереснее будет увидеть на большом экране новые приключения знаменитых галлов в картине «Астерикс и тайное зелье». За создание полнометражной анимационной комедии взялся дуэт Александра Астье и Луиса Клиши, ранее уже работавших с франшизой, могучих галлах.

Сюжет картины начнёт своё повествование с несчастного случая: глава племени, старейший друид и великий старец в одном лице, падает с дерева и ломает себе обе ноги. Осознавая, что он до сих пор является единственным хранителем рецепта секретного зелья, дарующего могучую силу, герой вынужден обратиться за помощью к знаменитой парочке закадычных друзей — Астериксу и Обеликсу. Им придётся отправиться в долгое и опасное путешествие в поисках достойного друида-преемника.

Приключения Астерикса и Обеликса, несмотря на долголетие франчайза, продолжают оставаться не только лидерами французского проката, но и показывать неплохие финансовые показатели за пределами своей родины. Фильм «Астерикс и тайное зелье» основывается на оригинальной серии комиксов, написанных французским художником Альбером Удерзо и писателем Рене Госсини.

В кинотеатрах с 17-го января

Стекло

Жанр: фантастический триллер





Выходящий в прокат фантастический психологический триллер М. Найт. Шьямалана «Стекло» — центральная премьера гомельского кинопроката начала 2019-го года. Предыдущая работа индийского режиссёра «Сплит» не только привлекла к себе внимание мировой аудитории, но и недвусмысленно намекнула на продолжение истории, которое не заставило себя ждать.

Действие картины развернётся спустя некоторое время после финала «Сплита», когда девочка-подросток Кейси и супергерой Дэвид начинают преследовать таинственного незнакомца с 24-мя личностями — уже известного зрителю маньяка Крамба. В конечном итоге вся компания с присоединившимся инвалидом-террористом Элайджом Прайсом окажется в одной лечебнице. Почему администрация заведения решила разместить в своих стенах сразу стольких опасных маньяков, как будут развиваться их отношения? Это вы сможете наблюдать на протяжении двух часов хронометража.

В киноленте «Стекло» будут объединены сюжетные ветки центральных персонажей двух фильмов Шьямалана «Неуязвимый» и «Сплит», между съёмками которых прошло 16 лет. Актёрский состав картины состоит из таких звёзд большого экрана, как Брюс Уиллис, Сара Полсон, Аня Тейлор-Джой, Джеймс МакЭвой, Сэмюэл Л. Джексон и других.

В кинотеатрах с 17-го января

Что посмотреть дома





Следуя известному выражению «Все профессии важны, все профессии нужны» в нашу подборку попали три картины, главные герои которых порой занимают совершенно неординарные, а подчас и странные должности.

Охотники за привидениями

(Ghost Busters, 1984. Режиссёр: Айвен Райтман)





Начать своё дело никогда не было лёгким занятием, особенно если оно безумно в самой идее и связано с неизведанной отраслью поимки призраков. Именно эта мысль пришла в голову четверым молодым парапсихологом, оборудовав здание бывшей пожарной части под центральный офис и навесив за спины протонные рюкзаки. Берегись, нечистая сила, теперь тебе придётся столкнуться с первыми профессионалами своего дела!

Картина Айвена Райтмана, обрётшая со временем поистине культовый статус, ничуть не устарела со временем и сделала из четвёртки охотников узнаваемых каждому звёзд кинематографа.

Изображая жертву

(2006. Режиссёр: Кирилл Серебренников)





Профессии бывают разные — от довольно незаметных до весьма странных и экстравагантных. Но в чёрной комедии Кирилла Серебренникова главный герой Валя умудрился найти такую, которая попадает сразу под оба описания. Молодой человек, сразу после окончания университета, в поисках заработка устраивается на работу в МВД, где занимается изображением жертв преступлений во время следственных экспериментов. Ежедневно вместе с харизматичными коллегами и подсудимыми он вынужден восстанавливать картину произошедшей трагедии. По ночам Вале снятся кошмары, а наяву он пытается понять мотивы людей, совершивших убийство.

Получившая главный приз «Кинотавра», Римского международного кинофестиваля и некоторые другие награды, лента Серебренникова была тепло принято как зрителем, так и профильной прессой.

Мне бы в небо

(Up in the Air, 2009. Режиссёр: Джейсон Райтман)





Главный герой картины «Мне бы в небо» занимает должность рекрутера. В его обязанности входит не только поиск персонала для компании, но и, подчас, его увольнение. Получивший сразу шесть номинаций на Оскар, трагикомедийный фильм, в основу которого лег одноименный роман Джейсона Райтмана, рассказывает историю довольно жестокой работы центрального персонажа, выслушивающего мольбы, угрозы и плач простых людей, которым сообщают о сокращении их должности. Принято считать, что психологи, имеющие за своими плечами богатый опыт, способны справляться со стрессом и легче удерживать собственный эмоциональный фон, но, с течением хронометража, герой Клуни начинает осознавать, что в его жизни что-то пошло совсем не так.