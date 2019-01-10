На Гомельщине наркоторговец подарил другу на день рождения марихуану, ему светит до 15 лет

Дело начало раскручиваться еще в конце прошлого года, когда милиция сообщила о задержании наркоторговца, подарившего своему другу марихуану на день рождения.

Вскоре оперативники установили, что прошлым летом задержанный 20-летний парень и его 22-летний знакомый обнаружили в Гомельской области местность, где росли дикие кусты конопли. Они собрали коноплю и высушили ее, а готовый к употреблению наркотик оставили на хранение в доме у старшего товарища в Гомельской области. При этом часть «травы» друзья скурили сами, а часть продали в Минске.

«Во время обыска в уборной, расположенной во дворе частного дома фигуранта уголовного дела, оперативники обнаружили и изъяли около 245 граммов измельченного высушенного опасного наркотического средства — марихуаны. Вещество было отправлено на исследование в ЦА ГКСЭ», — уточнила подробности дела официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Отметим, что ранее парни к уголовной ответственности не привлекались.