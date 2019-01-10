Кондитер из Гомеля сделал шоколадного пирата и получил бронзу на кулинарном конкурсе в Люксембурге

Повязка на одном глазу, трубка для антуража... Глядя на отважного пирата, так и хочется улыбнуться. Правда, хорошее рождественское настроение создаёт композиция «Морской волк»?

И это оценено достойной наградой — бронзовой медалью, которой удостоен известный кондитер в Беларуси — представитель РУП «Гомельхлебпром» Дмитрий Антипенко. Она стала одной из 14 медалей различного достоинства, которыми были отмечены белорусы на Кубке мира по кулинарному мастерству в Люксембурге. Вторая представительница «Гомельхлебпрома» Нина Яковчук со Жлобинского хлебозавода — серебряный призёр. Всего же в конкурсе принимали участие более 600 кондитеров из 50 стран мира, а в качестве жюри выступали эксперты из Всемирной кулинарной ассоциации. Высокая конкуренция, строгое судейство... И тем дороже и весомее победы!

Бронза дороже золота

Дмитрий ещё не отошёл от эмоций, полученных в конкурсе. И с волнением показывает свою композицию «Морской волк», выполненную из шоколада. Признаётся, что бронзовая награда после трёх золотых в предыдущих мировых чемпионатах немного огорчила его. Но досталась гораздо труднее, чем золото. Поездка в Люксембург чуть не сорвалась из-за болезни. В понедельник кондитер выписался из больницы, а в среду нужно было уже отправляться в дорогу. На создание композиции оставался только один день. Он получился очень напряжённым. Работал целые сутки, и созданный им храбрый одноглазый пират с трубкой действительно впечатляет точностью образа, тонкостью деталей. Настоящий морской волк!





Прошедший конкурс — ещё одна планка профессионального мастерства, которую покорил Дмитрий. И ещё одно доказательство того, что награда — не случайность, а закономерный итог упорного труда. Коллеги талантливого человека убеждены, что секрет его успеха прежде всего в постоянной неудовлетворённости собой, заставляющей совершенствовать своё мастерство, в преданности делу. В нашей стране, как правило, кондитер — сугубо женская профессия. И даже если её выбирают мужчины, задерживаются в ней, как правило, не на долгий срок. Вот и из пяти юношей-выпускников Гомельского профессионально-технического училища № 35 в 1999 году Дмитрий единственный продолжает трудиться в этой сфере. И опровергает сложившийся стереотип о «женскости» профессии. В этой работе достаточно процессов, которые тяжелы сами по себе, требуют выносливости и физической силы. К слову, когда белорусы приезжают на зарубежные конкурсы кондитерского искусства, там всё с точностью до наоборот: редко встретишь представителя прекрасной половины человечества.





Профессию кондитера, поделился Дмитрий, выбирал осознанно, более того — мечтал о ней. С малолетства мальчишку тянуло печь, лепить, придумывать необычные фигурки из теста. В деревне у бабушки учился готовить блины, пирожки. С мамой постоянно пекли торты. Поэтому связать свою жизнь хотел только с кондитерским делом. Без вариантов. И постепенно становился мастером высшего пилотажа.





Тепло вспоминает о своих трудовых университетах. Сначала семь лет работал в ресторане «Хрустальный», который стал отличной школой. И вот более десяти — в «Гомельхлебпроме», где получил возможности для дальнейшего роста. Здесь же принял участие в своём первом конкурсе. После творческого состязания появилось острое желание развиваться в этом направлении, учиться, создавать. Руководство предприятия и коллеги поддержали. Стал участвовать в чемпионатах, ездить на обучающие семинары. Не раз мастер занимал первые места в областных и республиканских конкурсах кондитеров, в 2014 и 2015 годах удостаивался звания «Кондитер года» ОАО «Гомельхлебпром». В 2014-м получил своё первое золото на проходившем в Италии кулинарном Кубке мира в рамках 12-го Международного гастрономического выставочного шоу EXPOGAST. Золотом была отмечена его работа из шоколада с хеллоуинскими мотивами на Всемирной кулинарной олимпиаде в Эрфурте (Германия). В 2014 году Дмитрий был назван «Человеком года Гомельщины», его портрет — на билборде в областном центре. Вот так оценили его мастерство и отношение к своему делу земляки.





Кулинария — его стихия

Представить композицию мысленно и сделать её — дело не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Нужно не только владеть мастерством кондитера, но и обладать соответствующими навыками в живописи и скульптуре. Во-первых, найти удачные образы, во-вторых, воплотить их не только натурально, но и гармонично, создать цельное смысловое полотно... Согласитесь, такое под силу только художнику.

На стеллажах в мастерской Дмитрия разместились лишь некоторые конкурсные работы последнего времени. Знаменитая Баба-яга в антураже Хеллоуина, которая принесла Дмитрию золотую медаль Всемирной кулинарной олимпиады в Германии в 2014 году. Композиция «Эй, Коляда!» — победитель недавнего республиканского конкурса профессионального мастерства кондитеров хлебопекарной промышленности: веселящийся народ, характерная коза, колядная зорька. Арт—композиции в чистом виде!





Рассказывая о конкурсах, Дмитрий подчёркивает, что на них царит настоящий спортивно-творческий дух. Участию в состязаниях предшествует большая подготовительная работа. Какие—то элементы привозятся с собой. А непосредственно на конкурсной площадке начинается монтаж композиции, на который отводится ограниченное время. Например, в Эрфурте было выделено всего 40 минут. Так что несложно представить, какое царило напряжение. Как опытный участник конкурсов (только международных — четыре), Дмитрий вывел для себя золотые правила чемпионских баталий: концентрация, аккуратность, спокойствие. Мастер — сторонник того, что в работе мелочей не бывает, ведь на конкурсах рядом настоящие профи, которые легко замечают малейшие неточности.





По убеждению кондитера, опыт участия в чемпионатах просто неоценим. Белорусские мастера не только открывают страну с кулинарной стороны, но и познают новое, что потом внедряется в массовое производство. Примечательно, подметил Дмитрий, что на любом чемпионате легко узнать работы белорусов, отличающиеся особым стилем. Даже хеллоуинские мотивы и те получаются душевные. На его взгляд, всё дело в менталитете.

Кулинария — его стихия. И мастерство с годами становится только выше. Его он, кстати, с удовольствием демонстрирует в кругу родных и друзей.

— Когда меня приглашают в гости, — улыбается Дмитрий, — понятно без разговоров, что я должен принести что-то вкусненькое, эксклюзивное. Так что соответствую ожиданиям.





А ещё у Дмитрия подрастает дома помощник. Сын Ванюша на данном этапе увлечён космической тематикой, но с удовольствием участвует в приготовлении изделий с главой семьи. Особенно любит вместе с друзьями раскрашивать приготовленные пряники. Творческая жилка у парня от отца.